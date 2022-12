Vastaanottokeskuksen asiakkaiden asunnoista koteja vapaaehtoisten ja tavaralahjoitusten avulla

Marraskuun alkupuolella SPR kv-kriisiaputyöryhmä kutsui yhdistyksiä ja järjestöjä koolle Joutsassa, paikalla oli myös vastaanottokeskuksen (VOK) johtaja tiedottamassa ja sopimassa yhteistyöstä. Tilaisuuden tiimoilta vapaaehtoisten joukko ryhtyi ensimmäisenä etsimään huonekaluja VOK:n asuntoihin, jotka ovat hyvin minimaalisesti kalustettuja: asuntoihin tulee peruskalustus eli sängyt, ruokapöytä ja tuolit, lamput, petivaatteet sekä pieni keittiövälinesetti.

Asuntojen kalustamisesta on pääosin vastannut seitsemän aktiivisen vapaaehtoisen joukko. Yksi aktiivisimmista vapaaehtoisista on Mikko Pylvänäinen, joka on äkistikin muuttuvien tilanteiden ja tarpeiden mukaan muun muassa kasannut huonekaluja ja kuljettanut pesukoneita.

LVIALA PM Autohuolto Oy Rautakauppala

– Tuntuu kun on saanut tehdä tätä työtä, että on hieno homma, kun pystyy auttamaan heitä. Minulla ainakin on sellainen tunne, että nyt pystyy auttamaan toisia ja onhan Suomikin ollut sodassa, niin työ tuntuu erityisen tärkeältä, Pylvänäinen toteaa.

Puolestaan Sari Nummela Joutsan SPR kv-kriisiaputyöryhmästä perusti Facebook-ryhmän tavaralahjoituksia varten hetimmiten vastaanottokeskuksen toiminnan käynnistyttyä. Tällä hetkellä ryhmässä on vajaat 450 jäsentä. Nummelan mukaan homma on lähtenyt alkukankeuden jälkeen mainiosti toimimaan.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että vastaanottokeskuksella tai yhdistyksillä ei ole resursseja tai tiloja ottaa tavaraa vastaan, joten tavaroiden lahjoitus tulee toteuttaa muilla tavoin. VOK kyllä ohjaa näihin ryhmiin asiakkaitaan ja he alkavat nopeasti verkostoitua keskenään. Kun yksi rohkaistuu tekemään jotakin ja näkee miten suomalaiset toimivat, jaetaan kokemuksia toisille ja tavara vaihtaa omistajaa, toteaa Nummela.

Vastaanottokeskuksen järjestämiin asuntoihin tulee peruskalustus eli sängyt, ruokapöytä ja tuolit, lamput, petivaatteet sekä pieni keittiövälinesetti.

Vaikka ryhmässä olevilla VOK:n asiakkailla ja paikallisilla ei ole varsinaisesti yhteistä kieltä, viestintää on saatu syntymään erilaisten käännöstyökalujen avulla.

– Facebook-ryhmässä oli alkuun hiljaista, mutta nyt lähiaikoina homma on lähtenyt tosi kivasti rullaamaan. Ihmiset järjestelevät keskenään kyytejä lahjoitettaville tavaroille Joutsan ja Leivonmäen välillä. Ryhmässä viestejä vaihdellaan puolin ja toisin, kielimuurista huolimatta. On ollut ilahduttavaa nähdä, että toimivia verkostoja on syntynyt, summaa Nummela.

– Voi olla, että jossain vaiheessa joku yhdistys järjestää keräyksen jollekin rajatulle tuotteelle, esimerkiksi petivaatteille. Mutta katsotaan, tämä tilanne elää koko ajan, sanoo Nummela.

Facebook-ryhmän lisäksi paikalliset ovat järjestäneet muutamia konkreettisia tavaranlahjoitustempauksia. Esimerkiksi tällä viikolla Leivon Pubiin sai tuoda lahjoitettavaa ja VOK:n asiakkaiden vierailun jälkeen ylimääräiseksi jääneet tavarat piti noutaa pois. Myös Joutsan seurakunta toteuttaa ensi viikon sunnuntaina seurakuntakodilla Lahjoita omastasi- päivän, johon ihmiset voivat tuoda lahjoitustavaraa, mutta ylimääräiseksi jääneet tavarat tulee jokaisen viedä mukanaan.

Nummela arvelee joulukuun sujuvan asiakkailla kodin laittamisen, terveystarkastusten, tiedotustilaisuuksien ja muiden VOK:n toimintaan kuuluvien velvollisuuksien parissa.

– Kun koti on saatu laitettua ja perusasiat alkavat olla mallillaan, tulee tarve sille, mitä voi tehdä päivisin. Siinä vaiheessa tarvitaan yksityisiä henkilöitä ja yhdistyksiä ihan kavereiksi tai järjestämään jotakin toimintaa, esimerkiksi suoraan VOK:n asiakkaille kohdennettua tai sitten erilaisiin harrasteryhmiin integroitumista, täsmentää Nummela.

Vanhan terveyskeskuksen tiloissa toimii pieni väliaikainen varasto vastaanottokeskuksen puolesta tuleville kalusteille.

Sekä Nummela että Pylvänäinen ovat iloisia siitä, kuinka rohkeasti paikalliset ovat lähteneet auttamaan VOK:n asukkaiden elämän rakentumista omien resurssien puitteissa.

– Lähtiessäni tätä hommaa tekemään sanoin, että olisi hienoa päästä viemään edes yksi perhe asuntoon, se olisi itselle loppuhuipennus tälle tärkeälle työlle. Viime viikolla pääsin ensimmäisen perheen kuljettamaan asunnolle, ja sen jälkeen perheitä on tullut kuljetettua useampiakin. Kaikkien perheiden kohtaamiset ovat kyllä olleet mieleenpainuvia kokemuksia tässä vapaaehtoistyössä, summaa Pylvänäinen.

Facebook-ryhmän lisäksi yhdistyksille ja järjestöille on myös perustettu yhteinen sähköpostilista, johon VOK laittaa pääasiassa muita pyyntöjä. Esimerkiksi viime viikolla kyseltiin innokkuutta vastaanottokeskuksen aulatilan sisustamisesta lapsiystävälliseksi ja tekijä tähän löytyi kolmannen sektorin toimijoista.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Sari Nummela (vas.) ja Mikko Pylvänäinen ovat iloisia, kuinka aktiivisesti ja rohkeasti paikalliset ovat lähteneet auttamaan vastaanottokeskuksen asukkaita.