Sana sunnuntaiksi: Valmistakaa tie kuninkaalle!

Ensi sunnuntaina sytytämme kolmannen adventtikynttilän. Laulamme virrestä 13: ”Nyt loistaa kolmas kynttilä, niin kirkas kutsuva. Oi, kohta meille kuningas jo syntyy tallissa”. Iloitsemme siitä, että koronarajoituksien jälkeen saamme viettää perinteisesti juhlaa. Joulun, Vapahtajamme Jeesuksen syntymäjuhlan odotus ja valmistelu valtaa mielemme.

Kauneimpia joululaulujakin saamme laulaa taas suurin joukoin. Laulamme niitä nyt 50. kerran. Juhlavuoden aiheena on usko, toivo ja rakkaus. Keräyksen kautta voimme antaa joululahjan maailman lapsille. Lauluvihon kannessa lukee: Laula ja auta maailman lapsia.

Kolmantena adventtina muistamme Johannes Kastajaa. Aiheena on: Tehkää tie kuninkaalle. Johannes Kastaja on viimeinen profeetta, joka valmisti tietä Messiaan, Rauhan ruhtinaan ja koko maailman syntien sovittajan, syntymälle. Johannes Kastaja kehotti katsomaan Jumalan Karitsaa (Jeesusta), joka ottaa pois maailman synnin. Kun Johannes näki Jeesuksen, hän opetti: Aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma” (Mark1:15).

Adventtiaika on paaston aikaa ja nimeltään pikkupaasto. Liturginen väri on lila, katumuksen ja parannuksen väri. Parannuksella (kreikaksi ”metanoia”) tarkoitetaan mielenmuutosta. Kyllähän me useinkin elämässä kadumme tekemisiämme tai tekemättä jättämisiämme tai ratkaisujamme. Meidän ei tarvitse joutua epätoivoon, kun huomaamme tehneemme virheen tai virheitä tai eläneemme ehkä pitkänkin aikaa vastoin omia arvojamme.

Voimme turvallisesti kertoa Jeesukselle sen, mitä kadumme ja vaihtaa elämämme suuntaa Jumalalta apua rukoillen. Raamatussa luvataan: Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä (Joh. 1:9).

Jouluvalmistelujemme kriittiseen arviointiin auttaa mm. laulu Me käymme joulun viettohon. ”Me käymme joulun viettohon niin maisin miettehin. Nuo rikkaan täyttää aatokset ja mielen köyhänkin: suun ruoka, juoma, meno muu. Laps hankeen hukkuu, unhoittuu… Oi ystävät, jos myöskin me kuin tietäjämme nuo veisimme kullan, mirhamin tuon rakkaan lapsen luo, niin meille joulu maallinen ois alku joulun taivaisen”. Jumala itse auttaa meitä Pyhän Henkensä kautta valmistumaan Jeesuksen syntymäjuhlaan. Siunattua joulun odotusta!

Tuula Leppämäki

Rovasti