Joutsan kunnan vuoden 2022 kulttuuripalkinto Mervi Ruokola-Parkkoselle

Hartolan yhtenäiskoulussa koulunkäyntiavustajana työskentelevä, joutsalainen kirjailija-toimittaja Mervi Ruokola-Parkkonen sai vastaanottaa itsenäisyyspäivän juhlassa Joutsan sivistyslautakunnan kulttuurityöryhmän myöntämän Joutsan kunnan vuoden 2022 kulttuuripalkinnon, arvoltaan 500 euroa.

Mervi Ruokola-Parkkonen on ollut jo pitkään aktiivisesti ja näkyvästi mukana joutsalaisessa taide- ja kulttuurielämässä. Hän on muun muassa kirjoittanut kolme näytelmää yhdessä Jarmo Laakson kanssa. Näitä näytelmiä on esitetty myös Joutsan ulkopuolella, kuten esimerkiksi Tapanilan Työväen Näyttämöllä Helsingissä. Ruokola-Parkkonen on itsekin ollut näyttelemässä näissä ja lukuisissa muissa Joutsan Nuorisoseuran Talkooteatterin produktioissa viimeisen reilun 20 vuoden aikana.

Palkinnon luovuttanut hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kulttuurityöryhmän puheenjohtaja Eero Peltoniemi listasi, että moninaisen teatteri- ja näytelmäharrastuksensa lisäksi Mervi Ruokola-Parkkonen on kirjoittanut ja toimittanut toistakymmentä paikallishistoriateosta, hän on ollut kokoamassa perinnenäyttelyitä, osallistunut huilistina hyväntekeväisyyskonsertteihin, esiintynyt esimerkiksi Suonteen Regatta -tapahtumassa yhdessä miehensä Markku Parkkosen kanssa, sekä ollut aktiivisena talkoolaisena mukana Joutsan Kinon toiminnassa.

– Kaikki Mervin kulttuuritoimet lisäävät meidän jokaisen hyvinvointia, Peltoniemi kiittelee.

Mervi Ruokola-Parkkonen debytoi näyttelijänä kesä- ja harrasteteattereihin lukeutuvassa Joutsan Nuorisoseuran Talkooteatterissa vuoden 1998 ”Akkarallissa”. Tämän jälkeen hänellä on ollut rooli peräti kahdessakymmenessä JNT:n esityksessä: Pekka Puupää (1999), Paneppas soppaan pippuri (2000), Auringonpilkkuja (2002), Väärinkäsityksiä (2003), Vaimokulta ja armas anoppi (2005), Perintö (2006), Paloa ja pisnestä (2007), Eropalvelu New Life (2008), Mimmit intissä (2010), Samovaariveto (2011), Maksettu rakkaus (2012), Kirkkoväärtin kolmas kortti (2013), Kunnon kompromissit (2014), Väärä lääkitys (2015), Remontti (2016), Viikko päivässä (2017), Harmaat pantterit (2018), Murha matkustajakodissa (2019), Tervetuloa Armi (2020) ja Pasi tulevaisuudesta (2022). Yhteensä siis 21 näytelmässä, joista seitsemän Maritta Åkman-Mustosen ja loput 14 Jarmo Laakson ohjauksessa.

Kolme viimeisintä eli Murha matkustajakodissa, Tervetuloa Armi ja Pasi tulevaisuudesta ovat Ruokola-Parkkosen ja Laakson käsikirjoittamia. Ruokola-Parkkonen ja Laakso ovat saaneet kulttuuripuolella myös maakunnallista huomiota: hiljattain Suomen Nuorisoseurojen Keski-Suomen aluetoimisto myönsi heille ansioistaan tunnustuksena erityismaininnan teatteritoiminnasta.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Joutsan kulttuuripalkinnon 2022 saaja Mervi Ruokola-Parkkonen.