Turvakotiin voi tulla itsenäisesti ilman ammattilaisen kontaktia

Joskus on tilanteita, että kotona oleminen ei ole turvallista lähisuhdeväkivallan vuoksi. Lähisuhdeväkivallasta kerrotaan yleensä helpoimmin läheiselle. Mitä läheisen pitäisi osata sellaisessa tilanteessa tehdä? Kuuntelemisen ja tukemisen lisäksi on hyvä muistaa kertoa turvakodista.

Turvakoti on aina auki ja se on maksuton palvelu. Turvakotiin voi tulla iästä tai sukupuolesta riippumatta, joko yksin tai lasten kanssa. Moni ajattelee, että vain pahoinpitely on väkivaltaa. On kuitenkin olemassa monenlaista väkivaltaa, ja se vahingoittaa aina. Tämän vuoksi pelkkä väkivallan uhka riittää perusteeksi tulla turvakotiin.

Turvakodissa asiakas saa ilmaisen ruuan, oman huoneen, liinavaatteet ja välttämättömät hygieniatarvikkeet. Yleensä asiakas tarvitsee pian turvakodille tultuaan kriisiapua. Pahimman kriisin jälkeen henkilökunta antaa asiakkaalle tietoa lähisuhdeväkivallasta ja siitä selviämisestä. Turvakodin sosiaalityöntekijä suunnittelee asiakkaan kanssa tukitoimet ja -palvelut, joiden avulla asiakkaan elämä olisi turvallisempaa turvakodilta kotiutumisen jälkeen.

Asiakas saa tarvittaessa apua myös esimerkiksi rikosilmoituksen tekemisessä, lähestymiskiellon hakemisessa tai uuden asunnon etsimisessä. Lasten kanssa työskennellään erilaisten pelien ja leikkien avulla. Työskentelyjen lisäksi turvakodilla järjestetään ryhmätoimintaa ja muuta yhdessäoloa.

Asiakas on turvakodissa siihen saakka, kun hänen arkensa on riittävän turvallista. Jonkun kohdalla se tarkoittaa muutamaa päivää, ja joku toinen voi tarvita turvakodin apua parikin kuukautta. Osa asiakkaista palaa entiseen kotiin jatkamaan yhteiselämää väkivallan tekijän kanssa, osa alkaa rakentaa omaa elämää uuteen osoitteeseen. Olipa asiakkaan polku turvakodin jälkeen mikä tahansa, hän tekee päätöksen tulevaisuudestaan itse.

Jyväskylän turvakoti on lähin turvakoti, joka palvelee Joutsan seudun asukkaita. Keski-Suomen toinen turvakoti sijaitsee Äänekoskella. Turvakotiin voi tulla itsenäisesti eikä tarvitse olla mitään kontaktia muuhun ammattilaiseen etukäteen.

Tiina Nevalainen

vastaava sosiaalityöntekijä

Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti ry/Jyväskylän turvakoti