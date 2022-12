Jussi Lehtonen on Vuoden Yrittäjä 2022 Leivonmäellä

Leivonmäen Yrittäjät ry on valinnut Vuoden Yrittäjä 2022 -palkinnon saajaksi Jussi Lehtosen. Palkitseminen tapahtui eilen illalla yhdistyksen syyskokouksessa.

Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Henry Laitinen kertoo perusteluiksi, että Lehtonen on harjoittanut pitkäaikaista ja monipuolista yritystoimintaa alueen hyväksi.

– Hänellä on erittäin hyvä yhteistyökyky ja halu osallistua yhteistyön kehittämiseen, ja lisäksi palkittu ajaa alueen asioita myös kunnallispolitiikassa. Jussin ylläpitämän tiestön kunnossapidon asiakastyytyväisyys on ollut hyvää, taustoittaa Laitinen.

Jussi Lehtonen kertoo Joutsan Seudun haastattelussa arvostavansa nimityksen erittäin korkealle.

– Vuoden Yrittäjäksi pääseminen tarkoittaa, että yrittäjän tekemä työ on huomioitu ja siitä seuraa tunne, että sitä arvostetaan, kiittää Lehtonen.

Lehtosen yritystoiminta alkoi vuonna 2001. Kyse on maa- ja metsätalousalan yritystoiminnasta alkutuotannon parissa, mihin on yhdistetty rinnalle traktoriurakointia teiden ja katujen kunnossapidon saralta.

– Harjoitan perusmaataloutta eli viljan ja heinän viljelyä omilla pelloilla Mieskonmäessä ja vuokrapelloilla Leivonmäellä. Iso osa toimeentulosta tulee kuitenkin teiden ja katujen kunnossapidosta. Urakat ovat tulleet minulle Destian ja Terranor Oy:n sekä kunnan kautta, kertoo Lehtonen.

Hän hoitaa Leivonmäen taajaman kadut, ja töitä riittää laajemmaltikin kunnan alueelta sekä Etelä-Savosta Pieksämäeltä asti. Lisäksi Kangasniemen puolella Lehtonen hoitaa 50 kilometriä alempaa tieverkkoa, mutta tämän hän on ulkoistanut aliurakoitsijalle.

– Talvella työni käsittää teiden aurauksia ja hiekoituksia, kesällä lanauksia, aurausviittojen paikoilleen laittoa ja pois keräämistä sekä viherhoitotöitä. Viimeksi mainitut liittyvät etenkin risteysalueiden kasvillisuudesta puhtaana pitämiseen.

Kiinnostus alan yrittämiseen lähti jo pienestä pitäen siitä, että Lehtonen halusi isona maanviljelijäksi. Koska nyky-Suomessa maanviljely ei tahdo yksin kannattaa, niin muuta urakointia tuli keksiä siihen rinnalle.

– Ja tietysti alan valintaan on vaikuttanut suunnaton kiinnostus koneita kohtaan. Minulla on kalustona tällä hetkellä 3 traktoria.

Teiden kunnossapito on varsin sitovaa hommaa. Yrittäjältä se vaatii jokahetkistä valmiutta lähteä esimerkiksi auraushommiin kelloa katsomatta, ja säätiedotusten seuraamisen tulee olla jatkuvaa.

– Minulla on puhelimessa varmaan toistakymmentä sääsovellusta, naurahtaa Lehtonen.

Talviurakoiden sopimusajat alkavat 1.10. ja päättyvät 30.4. Työ on niin sitovaa, että yrittäjä on huomannut, että vuosi vuodelta yhä harvempaa kiinnostaa ottaa urakka vastaan. Tällä hetkellä ylimääräisenä harmina ovat kustannusten nousut. Onneksi ylemmillä sopimustahoilla on riittänyt ymmärrystä siihen, että hintoja on voitu neuvotella uusiksi kuluja vastaamaan.

– Tien kunnossapidossa toimivalla yrittäjällä pitää olla kyky sitoutua pitkäjänteisesti sekä kunnianhimoa siihen, että työnjäljen tulee olla laadukasta, pohtii Lehtonen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Jussi Lehtonen kertoo tunteneensa jo pienestä pitäen suunnatonta kiinnostusta koneita kohtaan. Se on osaltaan johtanut ammatinvalintaan, jossa tehdään traktorilla töitä maanviljelyksen ja teiden kunnossapidossa parissa.

