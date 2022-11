Talouskeskuksen osakkeiden ostotarjous jäi pöydälle Joutsan kunnanhallituksessa

Lamminmäen Tilat Ky:n Joutsan kunnalle yhtiömies Visa-Matti Kuitusen toimesta tarjoamien Kiinteistö Oy Joutsan Talouskeskuksen osakkeiden ostoa koskeva käsittely jäi viime maanantaina kunnanhallituksessa pöydälle. Asia päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen lisäselvitysten ja esteellisyyksien varmistamisen vuoksi. Talouskeskus sijaitsee Joutsan keskustassa Länsitiellä ja sen aivan 1970-luvun lopulla valmistuneen liikerakennuksen suojista löytyy tänä päivänä Joutsan kirjasto sekä entisissä Osuuspankin tiloissa vuokralaisina Työterveys Aalto Oy, Työterveys Laine Oy ja Fysios Oy. Lisäksi kellarikerroksen suuri pankkiholvi on vuokrattuna Joutsan kunnalle.

Talouskeskuksen osakkeet – oikeuttavat yhteensä kuuden huoneiston hallintaan – omistaa kaksi eri osakasta ja näistä jonkin verran suuremmalla omistuksella on Joutsan kunta. Sen omistusosuus yhtiön koko osakekannasta on noin 57 %. Täten kyseessä on samalla myös kuntakonserniin lukeutuva tytäryhtiö. Toisella osakkaalla Lamminmäen Tilat Ky:llä on noin 43 %:n omistusosuus, käsittäen kolme huoneistoa yhteisalaltaan reilut 600 m2. Visa-Matti Kuitusen mukaan edellä mainittujen tahojen kanssa tehtyjen vuokrasopimusten myötä Lamminmäen Tilat Ky:lle tulee vuokratuottoa yhteensä noin 3.000 €/kk. Talouskeskuksen kantamiin yhtiövastikkeisiin puolestaan menee 1.500 €/kk (sis. alv), joten näillä luvuilla ja eväillä vuokraustoiminnasta syntyy tuottoa.

LVIALA PM Autohuolto Oy Rautakauppala

Lamminmäen Tilat Ky on nyt kuitenkin valmis myymään 90.000 euron könttähintaan Kiinteistö Oy Joutsan Talouskeskuksen koko osakeomistuksensa ja tämän mukana ostajalle siirtyisivät myös nykyiset, toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset, joissa on puolen vuoden irtisanomisaika. Huolimatta ainakin laskennallisesti kannattavasta vuokraustoiminnasta Lamminmäen Tilat Ky:llä on ollut jo pitemmän aikaa huomattavia vaikeuksia suoriutua Talouskeskuksen yhtiövastikkeiden maksusta: tällä erää erääntyneitä vastikkeita on kertynyt jo noin 40.000 euron edestä.

– Osakekauppojen kunnan kanssa toteutuessa Lamminmäen Tilat Ky sitoutuu käyttämään koko kauppasumman näiden vastikerästien maksuun sekä myös Aattolanmäen palvelukokonaisuuden jatkumoon ja kehittämiseen, vastuullinen yhtiömies ja yrittäjä Visa-Matti Kuitunen auliisti lupaa. Jousitien Aattolanmäellä – tunnetaan myös Vanhan Kellarin mäkenä – on Kuitusten yritykselleen vuonna 2015 ostama ja sen jälkeen laajalti peruskorjaama tunnettu ja perinteikäs, jo yli 80 vuotta vanha majoitus- ja liiketalokiinteistö, jossa on viime vuosien aikana pyöritetty Hotelli Aatto & Elliä, Lounasravintola Ellin Kahvilaa, Ravintola Kellaria ja nyt uusimpana tulokkaana Kellarin Varastopanimoa. Lisäksi on joitain ulkopuolisia tilavuokraajia.

Tätä kunnalle hiljattain jätettyä Talouskeskus-osakkeiden ostotarjousta varten on LKV Jouko Pirkkalainen Metsä-Pirkka Ky:stä laatinut viime toukokuussa arviokirjan, jonka mukaan kyseisten osakkeiden käypä arvo on noin 125.000 euroa. Asianomaiset huoneistotilat käsittävät tällä hetkellä katutasossa viisi erillistä omilla vesipisteillä varustettua hoitohuonetta, inva-wc:n sekä ison aulatilan, jossa keskeisenä on kuntosali. Alakerrassa on sauna-, kylpyhuone- ja pesutilat, neljä wc:tä sekä keittiö, ruokailutila, kokoussali, sosiaalitilat ja pankkiholvi.

Marko Nikkanen

Yläkuva: Kiinteistö Oy Joutsan Talouskeskuksessa on aikaisemmin toiminut Keski-Suomen Osuuspankki.