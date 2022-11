Rasmukset kävivät kaikissa Suomen kansallispuistoissa

Miten Keski-Suomen kansallispuistot suhteutuvat Suomen muihin kansallispuistoihin, ovatko ne niin hienoja kuin niiden hehkutetaan olevan? Sitä mietti joitain vuosia sitten Keski-Suomessa matkailujohtajana toimiva, Joutsassa vaikuttava Susanne Rasmus, jonka pohdiskelu poiki lopulta hänelle ja hänen puolisolleen joutsalaiselle Taneli Rasmukselle mielenkiintoisen projektin.

Pariskunta kiersi vajaan kolmen vuoden aikana kaikki Suomen 41 kansallispuistoa.

Reissut, joista viimeisin ajoittui tämän vuoden elokuulle, he tekivät pääasiassa viikonloppuretkinä. Matka taittui patikoiden ja meloen, kotiseudun puistoissa myös hiihtäen ja pyöräillen. Reitit olivat yleensä noin 4–12 kilometriä, melontareitit yleensä pidempiä. Reitit pariskunta valitsi etukäteen, kustakin puistosta yhden tai pari.

– Etukäteen mietittiin semmoisia reittejä, mitkä olivat sen puiston ”the reittejä”, kertoo Taneli Rasmus.

Tämän vuoden toukokuussa Susanne ja Taneli Rasmus kävivät Koloveden kansallispuistossa. Kuvassa pariskunta on lähdössä puiston melontalaiturilta katsomaan Ukonvuoren kalliomaalauksia.

Susanne Rasmus kuvaa projektia todella kivaksi, tosin pari vaaranpaikkakin mukaan mahtui. Esimerkiksi kerran ukkosmyrsky yllätti pariskunnan heidän meloessaan Hossan kansallispuistossa Suomen suurimmalla kanjonijärvellä Julma-Ölkyllä. Nettiyhteyden katoamisen vuoksi pariskunta ei ollut saanut ajantasaisia säätiedotuksia tulossa olevasta myrskystä.

Koska rantautumismahdollisuutta ei molemmin puolin vesistöä olevien kallioiden takia ollut, eikä suojautumispaikkaakaan, meloivat Rasmukset lähelle rantaa odottamaan pahimman, arviolta vartin kestäneen myrskyämisen laantumista.

– Ei minua koskaan luonnossa ole muualla niin paljon pelottanut kuin silloin, koska tavallaan siinä on kädessä vähän semmoinen ukkosenjohdatin samalla. Se oli todella hurjaa, siinä kaatuili puita, muistelee Susanne Rasmus.

Taneli Rasmus Hiidenportin kansallispuistossa yhdellä puiston pääjyrkänteistä.

Kierroksen päätteeksi Rasmukset summaavat, että Keski-Suomessa on hienot ja omanlaisensa kansallispuistot, ja muutenkin eri puolilta maata löytyy hienoja kansallispuistoja. Erityisesti he pitivät esimerkiksi Pyhä-Luostosta ja Pyhä-Häkistä, joista jälkimmäinen tunnetaan eteläisen Suomen kansallispuistoista huomattavimpana ikimetsänä. Taneli Rasmuksesta oli pysäyttävää nähdä 500 vuotta vanhoja puita.

– Ne vanhat puut Pyhä-Häkissä ovat semmoinen, että jokaisen pitäisi käydä katsomassa, miltä näyttää Etelä-Suomessa vanhuuteen kuoleva mänty. Vähän kalibroida vanhan metsän käsitystä.

Kansallispuistokierros teki Rasmuksille kotimaan luontotyypit tutuksi, ja he pitävätkin puistojen kiertämistä hyvänä tapana tutustua suomalaiseen luontoon. He huomasivat puistojen välillä olevan eroja esimerkiksi esteettömyydessä ja palvelutasossa.

– On puistoja, joissa on toimivat opastuskeskukset, joissa on palvelut. Ja sitten saattaa olla viereinen puisto, että siellä ei ole mitään muuta kuin pikkuisen huonossa kunnossa olevia kylttejä siellä täällä.

Kansallispuistoissa liikkuminen toi kotimaan luontotyypit tutuksi. Susanne Rasmus Pyhä-Luoston kansallispuistossa Tunturiaavan luontopolulla.

Susanne Rasmukselle puistojen erilaisuus antoi työmielessäkin hyödyllistä tietoa.

– Jos Keski-Suomen kansallispuistoissa lähdetään nyt vaikka edistämään esteettömiä reittejä, niin kyllä siihen on tullut aika paljon vinkkejä, miten sitä voidaan tehdä.

Kansallispuistojen ohessa Rasmukset ovat kiertäneet yhtä vaille kaikki Suomen Unescon maailmanperintökohteet. Minne seuraavaksi, sitä he eivät vielä tiedä, mutta Susanne Rasmus arvelee kohteiden liittyvän esimerkiksi vesistöihin tai johonkin kulttuuriperintöasiaan.

– Ja tietenkin käydään talvella uudelleen niissä kansallispuistoissa, jotka ovat olleet mielenkiintoisimpia.

Etelä-Konneveden kansallispuistossa Käpynän ukon kierroksella.

Rasmusten vinkit kansallispuistojen kiertämisestä kiinnostuneille

Käy etukäteen läpi hyvin puiston ennakkotiedot.

Hae kartta virallisista reiteistä, sillä navigaattori voi ohjata väärin.

Lähtemisen ei tarvitse olla varustekilpailu, tosin hyvät kengät ovat tärkeät.

Pidä pientä energiapitoista syötävää mukana siltä varalta, jos reitti onkin ennakoitua pidempi tai eksyt.

Katso säätiedotus ennakkoon varsinkin vesille lähtiessä.

Ota vessapaperia mukaan, puistoissa ei välttämättä ole sitä valmiina.

Valmistaudu viemään roskat mukanasi pois puistosta.

Tarja Kuikka

Katso lisää kuvia Rasmusten kansallispuistoretkiltä:

Susanne Rasmus Pallas-Yllätunturin kansallispuistossa Taivaskeron laella kohdalla, jossa olympiatuli sytytettiin keskiyön auringon säteistä vuonna 1952.

Sallan kansallispuistossa tunturin laella evästauolla. Horisontissa näkyvät Venäjän puolella olevat vanhat Sallatunturit.

Saaristomeren kansallispuistossa oli kesäasukkaina myös lampaita.