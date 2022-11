Luhangan Vesihuollolta kaivataan lisäselvityksiä ja perusteluita

Luhangan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Luhangan Vesihuolto Oy:n tilannetta. Luhangan Vesihuolto Oy:n hallitus on aiemmin todennut kokouksessaan Luhangan Vesihuolto Oy:n esittävän Luhangan kunnalle, että Luhangan kunta lähtisi mukaan Joutsan kunnan käynnistämään vesihuollon selvityshankkeeseen. Lisäksi Luhangan Vesihuolto Oy esittää Luhangan kunnalle, että Luhangan kunta palkkaisi Luhangan Vesihuolto Oy:lle tilapäisen toimitusjohtajan selvittämään Luhangan Vesihuolto Oy:n tämänhetkistä tilaa ja tulevaisuutta.

Kunnanjohtaja totesi asiaa kunnanhallitukselle kokouksessa esitellessään, että Luhangan Vesihuolto Oy:n hallitus on käsitellyt muut asiat -kohdassa kahta eri asiaa, joissa molemmissa on esitys Luhangan Vesihuolto Oy:n omistajalle eli Luhangan kunnalle. Kummassakaan esityksessä asiakokonaisuutta ei kuitenkaan ole selostettu saatika perusteltu millään lailla, eikä asiakohtiin ole olemassa sitä selventäviä liitteitä. Puutteellisen käsittelyn pohjalta asiaa on kunnanjohtajan mielestä mahdoton esitellä kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus päätti pyytää Luhangan Vesihuolto Oy:n hallitukselta asioiden esittelyä liitemateriaaleineen sekä perusteluineen. Lisäksi kunnanhallitus haluaa selvityksen yhtiön tämänhetkisestä taloudellisesta tilasta sekä ennusteesta vuoden 2022 tuloksesta.

Jonna Keihäsniemi

