Nuorekkaalle ja aktiiviselle Joutsan seudun Sydänyhdistykselle 50 vuotta täyteen

Joutsan seudun Sydänyhdistys juhlisti sunnuntaina 50-vuotista taivaltaan työväentalolla. Juhlan tervehdyssanat lausunut yhdistyksen puheenjohtaja Niina Kangas kertoi juhlassa nähtävien esitysten tuovan esille vain hippusen siitä monenlaisesta osaamisesta, jota yhdistyksen kolmelta alueelta, eli Joutsasta, Luhangasta ja Leivonmäeltä, löytyy.

Suomen Sydänliiton pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski korosti puheessaan järjestötyön merkitystä vaikeina aikoina.

– Juhliva yhdistys on vahva ja elinvoimainen. On tärkeää viestiä aktiivisesti toiminnasta ja tuoda näkyvästi esiin paikallista järjestötyötä. Yhteistyön merkitystä ei voi kyllin korostaa. Kukaan ei pysty tekemään kaikkea, mutta kun kukin tekee jotakin, kaikki tulee tehdyksi. Nyt jos koskaan tarvitaan ihmistä ihmiselle, yhteisöä, johon kuulua, summasi Lahti-Koski.

Keski-Suomen Sydänpiirin tervehdyksen tilaisuuteen toi Keski-Suomen Sydänpiiri ry:n puheenjohtaja, Suomen Sydänliiton liittohallituksen jäsen Johanna Heikkilä. Heikkilä nosti puheessaan esille paikallisyhdistyksen toteuttaman digiloikan, joka on tuonut uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia tärkeän yhdistystyön tekemiseen. Digiloikasta vahva esimerkki on Sydänkahvila, joka on etäyhteydellä ja paikan päällä kerran kuukaudessa kokoontuva mukava kohtaamispaikka.

– Ei sydäntyö tekemällä lopu, kiteytti Heikkilä.

Joutsan seudun Sydänyhdistyksen puheenjohtaja Niina Kangas (vas.) vastaanotti liiton muistamisen Suomen Sydänliiton pääsihteeri Marjaana Lahti-Koskelta.

Yhdistyksen puheenvuoron pitänyt hallituksen jäsen Maija Salonen aloitti puheensa lääketieteellisellä osuudella lainaten edesmenneen sanataituri Heimo Kiurun kirjoitusta.

– Sydän jyskyttää, tää on elämää, minuutissa se sata kertaa lyö, tää on elämää, tää on elämää, lausui Salonen Kiurun kirjoitusta siteeraten.

Salonen avasi puheessaan myös yhdistystoiminnan merkitystä niin tutkimustiedon kuin oman kokemuksensa näkökulmasta. Sydänliiton tutkimus tältä vuodelta osoittaa, että potilasjärjestöön liittymisen syitä tärkeimmästä alkaen ovat tiedon saanti sairaudesta, oma tai läheisen sairastuminen, tiedon saanti terveydestä, toiminta, vertaistuki ja toiminnan taloudellinen tukeminen. Tutkimuksessa kerrottiin myös, että jäseneksi liittymisen jälkeen yhdistyksessä viihtymisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat omasta terveydestä huolehtiminen, tiedonsaanti ja Sydän-lehti.

– Moni pelkää ottaa vastaan aktiivijäsenyyttä, mutta voin kertoa, että toiminta Joutsan Sydänyhdistyksen hallituksessa antaa kaksin verroin kuin ottaa. Ilman yhdistyksen toimintaan osallistumista tuskin olisin saanut tutustua elämässä tukevasti kiinni olevaan jäsenistöön ja mutkattomiin hallituksen jäseniin. Tätä juhlaa suunnitellessa useammin kuin kerran muistuttelimme toisiamme, että meidän juhlassa ei pönötetä, totesi Salonen.

– Olemme nuorekas ja aktiivinen viisikymppinen yhdistys, jossa meitä ohjaavat asiansa osaavat, ahkerat ja hyvin meitä muita innostavat vetäjät, totesi kiitospuheen pitänyt varapuheenjohtaja Jarmo Liukkonen.

Kultaisin ansiomerkein palkittiin Hannu Loipponen, Merja Himanen ja Kristiina Kuitunen. Kuva: Jaakko Peltola

Puheiden ja runon lisäksi ohjelmassa oli sydänaiheista musiikkia ja teatteriesitys, sekä sydäntanssit Pekka Aarnion tahdittamana.

Juhlassa jaettiin myös ansiomerkkejä. Kultaisin ansiomerkein palkittiin Hannu Loipponen, Merja Himanen ja Kristiina Kuitunen.

Vuonna 1972 perustetulla yhdistyksellä on tällä hetkellä 159 jäsentä ja sen toiminta-alueena on Joutsa ja Luhanka.

Jonna Keihäsniemi

Joutsan seudun Sydänyhdistyksen puheenjohtaja Niina Kangas (vas.), varapuheenjohtaja Jarmo Liukkonen ja hallituksen jäsen Maija Salonen olivat iloisia yhdistyksen 50-vuotisjuhlien onnistumisesta.