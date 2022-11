Jouluikkunat avataan taas Joutsassa – myös Torpan tytön joulupuoti ja Café Meijerinliiterin pop up -joulukahvila avoinna jouluun saakka

Joutsassa päästään lauantaina jo joulutunnelmiin, kun Joutsan Jouluikkunat -tempaus käynnistyy Liikekeskuksen näyteikkunoissa, ja pankkiaukion toiselle laidalle apteekin entisiin tiloihin avataan Torpan Tytön joulupuoti sekä Café Meijerinliiterin pop up -joulukahvila.

Jo toistamiseen toteutettavan jouluikkunatempauksen koordinoi tänäkin vuonna joutsalainen viestintäalan yrittäjä ja valokuvaaja Ilona Savitie, vapaaehtoispohjalta ja ihan vain innostuksesta jouluun. Tempaukseen osallistuu toistakymmentä paikallista tahoa, jotka ovat koristelleet Liikekeskuksesta kukin oman näyteikkunansa haluamallaan tavalla. Lisäksi muutama alueen yritys koristelee oman näyteikkunansa.

Savitiestä on mukavaa, että niin moni on halunnut taas lähteä yhteisiin talkoisiin tekemään joulumieltä kaikenikäisille kyläläisille.

– Tuntuu, että nykyään kaikilla on aina hirmuinen kiire, ei ehdi mitään, niin sitäkin suuremmalla syyllä on tosi kiva, että niinkin moni löytää aikaa tämmöisen yhteisen tempauksen tekemiseen ja antaa sitä omaa aikaansa talkootyöhön tässä, sanoo Savitie.

Jouluikkunat ovat esillä joulunpyhien yli, ja sen jälkeen koristelut puretaan pois. Viime vuonna tempauksesta saatiin Savitien mukaan hyvää palautetta.

– Se on kaikenikäisille ihmisille joulumieltä toivon mukaan tuovaa, se ei maksa mitään, sitä voi ilmaiseksi käydä katsomassa vaikka keskellä yötä, jos haluaa käydä kävelyllä tässä kylillä, niin saatiin kyllä hirveän hyvää palautetta ja kiitosta. Ehkä sen takia sitten motivoi myös järjestää tänä vuonna, että siitä tykättiin kovasti. Vaikka tämä keskusta ei ehkä nyt niin kauhean kaunis tällaisenaan ole, niin kyllähän jouluikkunat tuovat tähän ihan omanlaista joulutunnelmaa, pohtii Savitie.

Café Meijerinliiterin pop up -joulukahvila ja Torpan Tytön joulupuoti ovat avoinna jouluun saakka, kahvila vain viikonloppuisin ja puoti aina keskiviikosta sunnuntaihin. Torpan Tyttö on Ilona Savitien oma tuotemerkki, ja siltä on joulupuodissa myynnissä monenlaista, muun muassa Joutsassa käsintehtyjä kynttilöitä ja muita käsityötuotteita, joista monet on valmistanut joko Savitie itse tai joku muu paikkakunnalla.

Savitie avaa joulupuodin nyt toistamiseen kysynnän pohjalta. Myös hänen omat kokemuksensa viime vuoden puodista olivat hyvät, samoin kokemukset aiemmasta joulupuodista, jota hän piti kerran torpallaan Pappisissa ikään kuin testimielessä.

– Mutta tässä keskustassa on ehkä paremmat tilat ja enemmän asiakkaita, ja on muutenkin kiva tuoda se tähän, kun tehdään nyt tämä yhteinen joulufiilistely tänne.

Savitie kuvaa itseään ”täysiveriseksi jouluttajaihmiseksi”.

– Tykkään joulusta ja fiilistelen kaikesta jouluun liittyvästä paljonkin, niin se motivoi kyllä tekemään tämmöistä yhteistä juttua. Teen joulua myös työn puolesta koko syksyn, kun valmistan kynttilöitä ja joulukoristeita myytäväksi omaan verkkokauppaan sekä jälleenmyyjille eri puolilla Suomea, suurimmaksi osaksi muualle kuin Joutsaan. Tällä jouluaukio-projektilla haluan olla tekemässä joulutunnelmaa myös omalle kirkonkylälle.

Tarja Kuikka

Joutsan Jouluikkunat -tempausta toistamiseen koordinoiva viestintäalan yrittäjä ja valokuvaaja Ilona Savitie sovitteli joulutähteä yhteen Liikekeskuksen tyhjistä ikkunoista marraskuun puolivälissä, kun ikkunoiden koristelu oli vasta alkamassa.