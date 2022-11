Maakuntahallitus kokoontui Joutsassa kokouksen ja Sydänpuu-yritysvierailun merkeissä

Keski-Suomen maakuntahallitus kokoontui perjantaina 18.11. Joutsassa. Päivä aloitettiin Lamminmäen tilalla, missä kunnanjohtaja Harri Nissinen lausui Joutsan kunnan terveiset ennen yhteistä keskusteluhetkeä. Saapuvilla oli myös Joutsan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne.

Angesselästä siirryttiin tutustumiskäynnille Joutsan merkittävimpiin työllistäjiin lukeutuvan Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:n tehtaalle Yrittäjäntielle. Siellä toimitusjohtaja Markus Palola kertoi muun muassa yrityksen historiasta, tuotteista ja nykyisestä toiminnasta, ja lisäksi ohjelmaan sisältyi tutustuminen varsinaisiin tuotantotiloihin. Tämän jälkeen palattiin takaisin Lamminmäen tilalle lounaalle ja kokouksen pitoon.

LVIALA PM Autohuolto Oy Rautakauppala

Vierailijat kuuntelivat tarkalla korvalla Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:n toimitusjohtaja Markus Palolaa (oik.). Vasemmalta maakuntahallituksen jäsen Harri Oksanen Keuruulta, jäsen Lea-Elina Nikkilä Joutsasta takanaan varajäsen Aila Niinikoski Joutsasta ja jäsen Matti Leino Jyväskylästä. Nikkilästä kuvassa oikealla Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne, aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen ja maakuntahallituksen jäsen Caius Forsberg Jyväskylästä. Taaimmaisina Sydänpuun tuotantopäällikkö Marko Viitala ja Markus Palolan Iida-tytär, Lapset mukaan töihin -päivän merkeissä.

Maakuntahallitus myönsi Aluekehittämisrahoituksen hallinnointi -hankkeelle 100 % tuen, enintään kuitenkin noin 158.000 euroa. Keski-Suomen liitolla on ensi vuonna käytettävissään 27,5 miljoonaa euroa maakunnan kehittämiseen. Rahoituksesta JTF- eli Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston osuus on 17,6 miljoonaa euroa. Maakuntajohtaja Pekka Hokkasen mukaan rahaston toimeenpano on tiukka: pääosan JTF-hankkeista on valmistuttava viimeistään kesään 2026 mennessä, ja osittain jo aikaisemmin.

Kokouksensa yhteydessä maakuntahallitus sai katsauksen ja kävi evästekeskustelun Keski-Suomen maakuntakaavaan tehdystä sosiaalisen hyväksyttävyyden selvitystyöstä. Työn toteutti Akordi Oy yhteistyössä liiton alueiden käytön asiantuntijoiden kanssa.

Lisäksi maakuntahallitukselle esiteltiin Keski-Suomen turvallisuus- ja viranomaisverkoston (KSTURVA) toimintaa, minkä pohjalta se kävi evästekeskustelun Keski-Suomen liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisestä.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:n toimitusjohtaja Markus Palola (oik.) esitteli maakuntahallitukselle ja muille samalla paikalle saapuneille johtamansa yrityksen toimintaa. Yrityksestä on valmistunut juuri uusi mainosvideo, joka päästiin nyt tuoreeltaan näkemään. Video vakuutti vierailijat, jotka kannustivat ehdottomasti sen julkaisemiseen.