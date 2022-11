Pohvinpuistosta varastettu ritilä

Joutsan keskustan tuntumassa sijaitsevalta Pohvinpuiston makkaranpaistopaikalta on viime viikonlopun aikana hävinnyt kääntyvä ritilä. Lähiretkeilypaikka on kaikkien kuntalaisten ja turistien vapaasti käytettävissä, minkä vuoksi makkaranpaistoritilän katoaminen on harmillista. Kallisarvoinen osa on Joutsan TyöVarikon tekemä.

Toivottavaa olisi, että osa palautuisi kaikessa hiljaisuudessa takaisin paikoilleen ja nuotiopaikalla olisi jälleen makkaranpaiston osalta toimivat puitteet siellä vieraileville.

Jonna Keihäsniemi

