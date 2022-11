Pappisten kylällä on nyt koulutettu sydäniskuriryhmä

Pappisten kylällä pidettiin lauantaina 5.11. koulutuspäivä, jonka ansiosta kylällä on nyt sydäniskurin käyttöön opit saanut 6 hengen ryhmä. Auttavat kylät -kyläturvallisuushankkeen ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen koulutus pidettiin Vaihelan tilalla, ja päivän aikana ryhmä perehtyi paitsi sydäniskurin käyttöön, niin myös alkusammutukseen sekä paineluelvytykseen.

Auttavat kylät -hankkeessa edistetään kylien turvallisuussuunnittelua ja autetaan kyliä perustamaan kylän turvallisuutta ja hyvinvointia lisääviä auttajaryhmiä. Aiemmassa NaApurit-hankkeessa kehitettiin sydäniskuriryhmät Keski-Suomeen yhdessä pelastuslaitoksen ja sairaanhoitopiirin kanssa. Auttavat kylät -hankkeessa niiden perustamista on jatkettu, mutta teemaa on laajennettu arjen turvallisuuteen ja naapuriapuryhmien perustamiseen.

Pappisten kylällä ei ole vielä sydäniskuria, mutta sellaista sinne ollaan vakaasti hankkimassa. Santtu Pihlaja, yksi pappislaisista ja sydäniskurikoulutuksessa mukana olleista, kertoi kuulleensa Auttavat kylät -hankkeesta puskaradion kautta.

– Siitä heräsi ajatus, että jospa saisimme tänne hankkeen avulla koulutettua oman sydäniskuriryhmän hätäensiapua varten. Sydäniskuria Pappisissa ei vielä ole, mutta apurahahakemus sellaisen hankintakustannusten kattamiseksi on tehty. Iskuri tullaan aikanaan sijoittamaan jonnekin helposti saatavilla olevaan paikkaan kylällä, taustoittaa Pihlaja.

Auttavat kylät -hankkeen projektipäällikkö Outi Raatikainen kertoo, että yleisesti ottaen projektin taustalla on huoli turvallisuudesta maaseudulla.

– Se on vain fakta, että pitkien välimatkojen Suomessa ambulanssi ja paloauto tulevat huomattavasti nopeammin isoihin keskuksiin kuin maaseudun kylille. Kylillä pitää osata tehdä itse ja olla aloitteellisempia ylipäänsä kaikessa kaupunkeihin verrattuna, ja siksi olemme avittaneet näiden sydäniskuriryhmien perustamisessa. Olennaisinta on kyläläisten halu tehdä vapaaehtoisesti yhteistä hyvää, kertoo Raatikainen.

Pappisten koulutuksessa oli läsnä 6 henkilöä.

– Iskuriryhmän koko voi vielä tulevaisuudessa kasvaa. Pelastuslaitos on nimittäin sitoutunut pitämään kerran vuodessa kertauskurssin, mikä samalla toimii kätevästi uusille jäsenille elvytyskurssina.

Yläkuva: Pappisten kylälle on koulutettu ryhmä, joka osaa nyt käyttää sydäniskuria. Auttavat kylät -kyläturvallisuushankkeen projektipäällikkö Outi Raatikainen esittelee sydäniskurilaitetta, jonka hinta on 1.500–2.000 euroa. Santtu Pihlaja (oik.) ja Mari Riitaoja Pappisten kyläyhdistyksestä uskovat, että vastaava laite hankitaan kylälle, kunhan rahoitus on järjestynyt.

