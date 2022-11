Uuden hammashoitolan ja ruokapalvelujen keittiön tilat vastaanotettu – käyttäjät pääsevät tiloihin viikolla 50

Joutsan kunta vastaanotti Myllytielle rakennetut suun terveydenhuollon palvelujen ja ruokapalvelujen uudet toimitilat viime maanantaina. Keskuskeittiö aloittaa muuttamisen uusiin tiloihin viikolla 47. Suuterveyden käyttäjät pääsevät muuttamaan tiloihin viikolla 50.

Rakennetuissa toimitiloissa suun terveydenhuollon huoneistoala on 317,0 m2, sisältäen sosiaali- ja muut tilat. Ruokapalvelun huoneistoala on 301,5 m2 sisältäen sosiaali- ja muut tilat. Teknisten tilojen huoneistoala on yhteensä 90 m2.

Hyväksytty urakkatarjous oli reilut 2,1 miljoonaa ja sen pääurakoitsijana toimi Rakennus Auvinen Oy. Hankkeen lopulliset kustannukset selviävät taloudellisen loppuselvityksen jälkeen, joka käydään urakan jälkitarkastuksen jälkeen marraskuun loppupuolella.

