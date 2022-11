Räsäsen kuulumisia kilpailukauden alkaessa

Joutsalaislähtöinen hiihtäjä Veli-Matti Räsänen valmistautuu parhaillaan tulevaan kilpailukauteen. Yleisesti viimeinen puolitoista kuukautta on sujunut Räsäsen mukaan harjoituksellisesti nousujohteisesti. Räsäsellä on juuri takanaan onnistunut kahden viikon Espanjan treenileiri Team Kaskipuun kanssa, josta hän palasi hiljattain koto-Suomeen.

– Leirin teemana oli harjoitella määrällisesti paljon ja kerätä mahdollisimman paljon nousuja erityisesti rullahiihtäen, mutta myös jalalla ja pyörällä. Espanjan lämpimät kelit ja vuoristot tarjosivat erinomaiset olosuhteet laadukkaaseen sulan maan harjoitteluun, mistä toivottavasti osaltaan poimitaan hedelmää tulevan kauden kilpailuissa, summaa Räsänen.

Ensi kauden tavoitteet Räsäsellä jakautuvat Ski Classics -kilpailuihin ja Suomen kotimaan pääkilpailuihin. Kotimaan kilpailukausi starttaa Räsäsen osalta tänä viikonloppuna Vuokatissa Suomen Cupissa. Ski Classics -kausi puolestaan alkaa joulukuun puolenvälin tienoilla Itävallan Bad Gasteinissa.

– Tavoitteena on sijoittua Suomen pääkilpailuissa top15 ja Ski Classicsin osakilpailuissa top25 -joukkoon. Kilpailukauden alkaessa marraskuussa on tarkoitus kuitenkin vielä harjoitella reilusti ja suunnitelmissa on pitää lumileiri Levillä, ennen kuin Ski Classics -kausi pyörähtää käyntiin, toteaa Räsänen.

