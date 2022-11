Sydänpuu Ikkunat ja ovet palkittiin – Inwido-konserni jakoi kärkisijoja kahdessa business-sarjassa

Profin Sydänpuu Ikkunat ja ovet Oy Joutsasta pärjäsi erittäin hyvin Inwido-konsernin business-sarjoissa. Näissä liiketoimintasarjoissa mitataan konsernin hieman yli 30 eri yhtiön keskinäistä menestymistä alalla, ja Joutsan yksikkö sai palkintoja kahdessa sarjassa.

Sydänpuun toimitusjohtaja Markus Palola on syystäkin tyytyväinen joukkueensa suoritukseen.

– Sydänpuu oli voittaja sarjassa Eniten parantanut -liiketoimintayksikkö. Sarjassa Vuoden liiketoiminta -yksikkö sijoitus oli hopeaa. Joutsan tehdas oli ainut Inwidon suomalaisista yhtiöistä mikä palkittiin. Konsernilla on Suomessa omistuksessaan 7 yhtiötä, kertoo Palola.

Inwidolla on vuosittain management-seminaari, johon osallistuu konsernin kaikkien yhtiöiden johto. Seminaarissa palkitaan eri sarjojen menestyjät. Business-sarjoja (liiketoimintasarjoja) on muun muassa Vuoden liiketoiminta -yksikkö (Business Unit of the Year) sekä Eniten parantanut -liiketoimintayksikkö (Most Improved Business Unit).

Suorituksen arvo on suuri, etenkin kun se on saavutettu nykyisen epävakaan markkinatilanteen ja raaka-aineiden hintojen villin laukan aikana.

– Olemme onnistuneet siirtämään hintoihin kohonneita raaka-ainekustannuksia, ja samaan aikaan olemme onnistuneet asiakkaiden parissa siten, että meillä on vahva brändi. Joutsasta tulee Suomen ykkösbrändi, kun puhutaan museaalisiin kohteisiin ja muihin arvorakennuksiin hankittavista uusista ikkunoista ja ovista.

– Myös tuotannon prosesseissa olemme saavuttaneet lisää tehokkuutta. Olemme myös ottaneet euromääräisen palkitsemisjärjestelmän käyttöön työntekijöitä varten. Kun tuotanto saavuttaa tietyn raja-arvon, se näkyy heti palkassa bonuksena, kertoo Palola.

Profin Sydänpuu Ikkunat ja ovet Oy on ollut vuodesta 2018 lähtien osa Inwido AB:ta, joka on Euroopan suurin ikkuna- ja ovivalmistaja. Inwido koostuu hieman yli 30 yrityksestä ja se työllistää lähemmäs 5.000 työntekijää 11 eri maassa.

Vuonna 2021 Inwidon liikevaihto oli 770 miljoonaa euroa ja liikevoitto 11,7 prosenttia, ja tuoreimmissa tilastoissa liikevaihto on kasvanut vielä huomattavasti viime vuoden luvuista.

Inwido omistaa myös Pihla Group Oy:n, joka on Suomen ikkunamarkkinoiden suurin toimija. Konserni valmistaa ikkunoita ja ovia Pihla-, PihlaPRO, Tiivi-, Klas1 ja Sydänpuu, Metallityö Välimäki sekä Puuseppien -tuotemerkeillä. Tuotantolaitokset sijaitsevat Ruovedellä, Kannuksessa, Haapajärvellä, Pudasjärvellä, Kuusamossa, Joutsassa, Nokialla ja Hyvinkäällä.

Inwidon pääkonttori sijaitsee Ruotsissa Malmössa, ja yhtiö on ollut listattuna Tukholman pörssiin vuodesta 2014.

Yläkuva: Voitto ja kakkossija kahdessa eri liiketoimintasarjassa on merkittävä suoritus, etenkin kun se on saavutettu lähes miljardin euron liikevaihtoa tekevässä konsernissa.