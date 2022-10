Sampo Rannikon urheilukirjaston aineistoa ei voi jatkossa lainata kuin erityisistä syistä

Joutsan pääkirjaston tiloissa sijaitsevan Sampo Rannikon urheilukirjaston aineistoa ei voi jatkossa enää lainata muuten kuin erityisistä syisistä. Osaa aineistosta on voinut tähän saakka lainata päivälainoina, mutta lainausmahdollisuutta on käytetty todella vähän, ja kirjastossa on koettu päivälainojen valvonnan aiheuttavan lisätyötä.

Siksi urheilukirjaston käyttö tapahtuu jatkossa vain käsikirjastotyyppisesti kirjaston palveluaikoina. Erityisistä syistä lainaamisesta päättää kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies. Päätöksen lainausmahdollisuuden poistamisesta teki viime viikolla Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta.

Tunnettu joutsalainen urheiluvaikuttaja Sampo Rannikko luovutti mittavan urheiluaiheisen kirjakokoelmansa Joutsan pääkirjastolle vuonna 2010. Joutsan pääkirjaston alakerrassa säilytettävässä kokoelmassa on lähes 3.000 nidettä sekä muuta aineistoa, esimerkiksi kortteja, valokuvia ja Joutsan Hiihtojen käsiohjelmia.

Tarja Kuikka