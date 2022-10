Litku Klemetiltä ilmestyi uusi levy – Luhanka ja paikalliset teatteriharrastajat mukana En elä -musiikkivideolla

Indiemusiikin saralla tunnettu Litku Klemetti on julkaissut uuden levyn. Perjantaina ilmestynyt Asiatonta oleskelua on Litku Klemetin eli luhankalaisen muusikon ja laulaja-lauluntekijä Sanna Klemetin artistiminän ja hänen saman nimisen bändinsä seitsemäs levy. Bändissä soittavat Klemetin lisäksi hänen puolisonsa tuottaja ja kitaristi Pekka Tuomi, basisti Aleksi Muhonen, rumpali Sami Keinänen ja syksyksi bändin keikkakiertueelle lähtevä kosketinsoittaja Sussu Ketola.

Sanna Klemetti kuvaa uuden Luhangassa äänitetyn ja miksatun levyn syntyä poikkeukselliseksi, sillä hän aloitti levyn kappaleiden säveltämisen jo vuonna 2018, ja ennen levyn valmistumista Litkulta ilmestyi kaksi muuta levyä. Uusi levy on Klemetin mukaan myös erilainen kuin aiemmat: vähemmän spontaani, intuitiota seuraamalla hiljalleen syntynyt ja vakavampi, ei niinkään Litku-ilottelua.

– Sitä on sovitettu enemmän ajatuksella, ja siinä on myös bändin lisäksi jousia ja torvia. Eli se on vähän jollain tavalla massiivisempi levy. Ja on siinä myös sitä meidän peruskepeyttä, ettei se mikään paatoksellinen täysin ole. Se on monipuolinen, mutta silti hyvin yhtenäinen ja hyvin henkilökohtainen, Klemetti kertoo Is This Art? -levy-yhtiön julkaisemasta levystä.

Tämän viikon perjantaina bändinsä kanssa uuden levyn julkaissut Sanna Klemetti viihtyy Luhangassa. Hän muutti paikkakunnalle puolisonsa kanssa kaksi vuotta sitten Jyväskylästä.

Levyltä on ilmestynyt singlet Asiatonta oleskelua ja En elä, joista jälkimmäisestä on tehty Luhangassa kuvattu musiikkivideo. Videolla esiintyy Sanna Klemetin lisäksi joukko varttuneempia paikallisia tai lähiseudun teatteriharrastajia. Video kuvattiin osin Tammijärven Tammisuojassa, johon Klemetti ihastui keväällä käydessään siellä äitienpäivälounaalla. Video syntyi yhteistyössä ohjaaja Joona Mötön kanssa.

– Hän käsikirjoitti minun ajatusteni pohjalta videon, missä katson onnellisia ihmisiä ulkopuolelta, ja he lavalla säihkyvät ja minä en elä. Minusta se on ihana kontrasti, että nämä ihmiset, jotka elävät, ovat juuri vanhempia ihmisiä. Minusta oli ihanaa, että se oli heidän semmoinen tähtihetkensä. Ja he olivat kyllä ihan superhyviä, tosi rohkeasti mukana, kehuu Klemetti.

Hän pitää itsekin videota sympaattisena, mutta myöntää miettineensä, voiko videota julkaista, kun Litku-touhu on ollut yleensä hieman rajumpaa.

– Mutta sitten tajusin, että tämä on heidän tähtihetkensä, eikä minun. Ajattelin, että tämä on semmoinen kulttuuriteko. Nämä ovat niin ihania nämä paikalliset tässä, että nyt ego sivuun, Klemetti kertaa ajatuksiaan julkaisun edellä.

Sanna Klemetti on haaveillut järjestävänsä Luhangassa tapahtumia ja kaikenlaista muutakin, mutta toistaiseksi hän ei ole ehtinyt toteuttaa suunnitelmiaan.

Marraskuun alussa Litku Klemetti lähtee keikkakiertueelle, jonka isoin keikka on 1.12. Helsingissä. Ensi vuonna keikkailu jatkuu, ja keväällä Litku esiintyy Tammisuojassakin. Sanna Klemetti toivoo Tammisuojaan löytyvän tuolloin muutakin ohjelmaa.

– Sinne olisi kiva saada jotain vähän paikallista, joku paikallinen bändi tai lähiseudun bändi tai jotain muuta.

Klemetti ja Tuomi muuttivat Luhankaan Jyväskylästä loppuvuodesta 2020. He ovat viihtyneet Klemetin mukaan Luhangassa hyvin.

– Nyt kun on saanut kotiakin laitettua, niin on ihanaa ja ihan luksusta, että saa asua maalla. Tämä on aivan ihana tämä Luhanka. Aivan täydellisen kokoinen minun mielelleni, ja niin sympaattinen ja minua inspiroi ihan hirveästi asua tämmöisessä paikassa. Toki kun olen itse kotoisin Kuhmosta, pienestä paikasta.

Tarja Kuikka

