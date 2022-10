Kurja juttu -podcast sisältää rikosmysteerejä ja huumoria sopivassa suhteessa – ystävysten podcastilla noin 2.000 kuulijaa viikossa

Joutsalaislähtöinen Fiia Suuronen tykkää kuunnella true crime -podcasteja sekä tutkia asioita perinpohjaisesti. Myös Fiian ystävä Minna Juuti harrastaa erityisesti ulkomaisten, keskustelevampien rikospodcastien kuuntelua. Podcastien lisäksi tiedonjanoiset ystävykset katselevat aiheeseen liittyviä dokumentteja ja lukevat kirjoja.

Ajatus omasta podcastista on pyörinyt mielessä pitkään, mutta se viimeinen silaus puuttui. Miten erottua muista suomalaisista rikospodcasteista, joita tällä hetkellä suoratoistopalvelu Spotifyssa on listattuna noin 50?

Keväällä ystävykset keskustelivat jälleen podcastin aloittamisesta ja siitä, mitä annettavaa heillä vielä olisi aiheeseen. Keskustelussa mukana oli myös Fiian kämppäkaveri Pinja Mikkonen, joka keksi podcastin puuttuvan palasen.

– Ehdotin, että Fiia ja Minna kertoisivat rikostarinoita minulle! En ole koskaan kuullut rikosaiheisia juttuja, koska en tykkää mistään pelottavasta tai kauhusta, toteaa Pinja Mikkonen.

– Koska rikospodcasteja on paljon, meidän on melkein mahdoton löytää tapauksia, joita ei vielä olisi mitenkään käsitelty. Meidän pointtimme on se, että kerromme tarinan ensimmäistä kertaa Pinjalle, emmekä siksi myöskään oleta kuulijoilta mitään. Laitamme mikin päälle, yksi kertoo tarinan ja siitä lähtee keskustelu. Pointti ei ole vain kertoa tarina, vaan keskustella omista fiiliksistä ja ihmetellä ääneen osittain huumorillakin, taustoittaa Minna Juuti.

Joutsalaislähtöinen, nykyään Jyväskylässä asuva Fiia Suuronen tykkää tutkia asioita perinpohjaisesti. Podcastin jaksojen käsikirjoittaminen vie aikaa tapauksesta ja käytettävissä olevista lähteistä riippuen.

– Tämä ei myöskään rajaa meidän valitsemia tapauksia. Me voidaan periaatteessa valita paljon tutkittukin tapaus, sillä Pinja kuulee sen ensimmäistä kertaa ja se tuo oman sävynsä tarinan kerrontaan, komppaa Fiia Suuronen.

Ensimmäinen Kurja juttu -podcastin jakso julkaistiin kesäkuun puolivälissä. Yksitoista ensimmäistä jaksoa äänitettiin yhdellä mikillä vaatekomerossa vilttimajojen alla. Kun jaksoille alkoi kertyä kuunteluita enemmän sekä hyvää palautetta tuntemattomilta ihmisiltä, päätti kolmikko satsata ja hankkia jokaiselle oman mikrofonin – samalla äänityspaikka vaihtui avarampaan sohvanurkkaukseen.

Kerran viikossa, pääsääntöisesti torstaisin julkaistavan podcastin työnjako on ystävyksillä selvä; Minna ja Fiia vastaavat käsikirjoituksesta, editointia tekevät vuorotellen Minna ja Pinja. Parhaimmillaan Kurja juttu on ollut Spotifyn top100 -listan sijalla kahdeksan. Kuuntelijakunta on löydetty ja tasaantunut, viikoittain kuuntelijoita on noin reilu parituhatta.

Ensimmäiset yksitoista jaksoa kolmikko äänitti vaatekomeroon rakennetuissa vilttimajoissa. Kuuntelukertojen roimasti kasvaessa päätettiin hankkia jokaiselle oma mikki ja samalla äänityspaikka vaihtui avarampaan tilaan.

Podcastin teko on yhteinen harrastus, josta kolmikko oppii koko ajan uutta. Käsikirjoittaminen vie aikaa tapauksesta ja käytettävissä olevista lähteistä riippuen. Kurjassa jutussa pyritään kertomaan tarina uhrin tai kärsineen näkökulmasta, mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla heitä kohtaan. Mikäli perhe on toivonut, että kaikki pidetään salassa, tällöin uhrin tarinaa ei voida kertoa. Jaksojen käsikirjoitus pyritään rakentamaan niin, että mysteeri pysyy mahdollisimman pitkään salassa.

– Aika monessa tapauksessa olen päässyt kärryille vasta aivan jakson lopussa. Vaikka kuinka olen yrittänyt arvailla kesken jakson, en ole saanut ratkaistua sitä, naurahtaa Pinja Mikkonen.

– Tällaisia todellisia rikoksia käsitteleviä ja höpöttelyllä maustettuja podcasteja ei ole Suomessa kovin montaa, tai ainakaan me emme ole löytäneet. Yksi parhaimpia kommentteja on ollut se, että ihmiset, jotka eivät kuuntele tällaisia podcasteja, ovat ajautuneet kuuntelemaan meitä kerta toisensa jälkeen. Ehkä se on se höpöttely siinä, että podcast on helposti lähestyttävä, vaikka aihe olisikin pelottava, tuumaa Fiia Suuronen.

Kaverusten höpöttelyllä maustetulla rikospodcastilla on nykyään viikoittain kuuntelijoita noin pari tuhatta.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Fiia Suuronen (vas.), Minna Juuti ja Pinja Mikkonen tekevät yhdessä Kurja juttu -podcastia. Joutsalaislähtöinen Suuronen vastaa käsikirjoituksesta yhdessä Juutin kanssa. Podcastin pointtina on kertoa true crime -tarinoita ensimmäistä kertaa Mikkoselle höpöttelyllä höystettynä.