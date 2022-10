Aluevaltuuston puheenjohtaja osoitti vahvaa tukea palveluiden säilymiselle

Hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko vieraili Joutsassa muutama viikko sitten. Vierailu sisälsi kunnan edustajien, perusturvan, seututk:n ja pelastuslaitoksen henkilöstön tapaamista ja kuulemista sekä Joutsan sote-keskuksen tiloihin tutustumista.

– Tarkoitus oli saada henkilöstöltä kenttänäkökulmaa sekä kuulla, mitä meidän valmistelussamme pitäisi ottaa paremmin huomioon. Päivä oli mukavan monipuolinen ja palveli tarkoitustaan, sain matkaan muutoksia valmistelijoille, summaa Kokko.

Erityisesti Kokko halusi kuulla Joutsassa hyviksi todetuista käytänteistä henkilökunnalta, ja miten ne voisivat palvella koko hyvinvointialuetta. Joutsassa hyviksi käytänteiksi nostettiin niin virkamiesten kuin henkilökunnan puolelta monitiimimalli sekä omaishoitajien tukitoimet.

– Monitiimimalli on meillä ollut toimiva ja sitä on tehty jo useamman vuoden ajan. Saimme vierailusta vahvan tuen sille, että palvelut tulisivat säilymään, ellei jopa paranemaan, kun mennään hyvinvointialueelle. Meillä on uudet ja hyvät tilat Joutsassa, joihin kannattaisi keskittää, ja osa palveluistahan on jo yhteisiä Toivakan ja Luhangan kanssa. Nämä hyvät palvelut ja hyvä taso, mitkä meillä on täällä Joutsassa, toivotaan että nämä säilyvät, täsmentää Joutsan perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen.

Kokko toteaa, että tulevan hyvinvointialueen yksi iso haaste on ihmisten yhdenvertaisuus. Miten taataan kaikille palveluiden käyttäjille ja henkilöstölle tasa-arvoinen asema isossa uudessa kokonaisuudessa, mihin pienemmät organisaatiot käytäntöineen ja toimintatapoineen tulee sovittaa.

– Tavoitteena on, että 1.1.2023 kuntalaisten näkökulmasta kaikki toimii aivan samalla tavalla. Samoihin puhelinnumeroihin vastaavat tutut ihmiset, hoitoon pääsee ja henkilökunta saa palkkansa sovitusti ajallaan. Nämä kaksi asiaa ovat ne, joiden eteen valmistelua tehdään ja että nämä toteutuisivat. Sitten se, miten niitä palveluita aletaan uudelleen organisoimaan, esimerkiksi etävastaanottoja ja digipalveluita, ne ovat seuraavien vuosien pohdinnassa, summaa Kokko.

Kuntalaisille tarkoitettu avoin infotilaisuus hyvinvointialueesta järjestetään 3. marraskuuta yhtenäiskoulun auditoriossa. Keski-Suomen hyvinvointialueelta tilaisuuteen tulee edustaja käymään läpi muutosta.

Jonna Keihäsniemi

Hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko tapasi Joutsan vierailullaan muun muassa Joutsan perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäisen.