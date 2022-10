Vuoden Yrittäjä 2022 Joutsassa on kukkakauppias Sari Malin

Joutsan Yrittäjien hallitus valitsi varsin yksimielisesti Sari Malinin tämän vuoden Yrittäjäksi Joutsassa. Malinin yritys Joutsan Kukka-Sari on vuonna 2016 toimintansa aloittanut kukkakauppa.

Perustelujen mukaan Malin edustaa pienempää kivijalkayrittäjyyttä, jota tarvitaan niin Joutsassa kuin kaikilla muillakin paikkakunnilla:

”Kivijalkayrittäjien ansiosta Joutsassa säilyvät monipuoliset palvelut, ja yrittäjät ovat lähellä asiakasta. Malin on tullut tutuksi joutsalaisille ahkerana yrittäjänä, joka pitää myymälän ovet auki täsmällisesti, ja palvelee asiakkaita itsepalvelumyynnillä joustavasti silloinkin, kun myymälä on suljettuna. Kaikille ystävällinen ja palvelualtis asenne on sekä yrittäjällä itsellään että muulla henkilökunnalla: myymälään tullessaan asiakas voi tuntea olevansa tervetullut.”

Yrittäjien puheenjohtaja Manu Pasanen lisää vielä edellä oleviin perusteluihin sen, että kukkakauppa-ala on varsin haastava toimialue yrittäjälle.

– Sari Malin on alan haasteista huolimatta pystynyt menestyksellisesti työllistämään itsensä ja osaksi muitakin ihmisiä, kiittää Pasanen.

Yrittäjä Sari Malin itse kertoi Joutsan Seudun haastattelussa olevansa edelleen hyvin häkeltynyt nimityksestä.

– En ole koskaan ajatellut, että tämä omalle kohdalle tulisi, koska en koe olleeni yrittäjänä edes kovin pitkään, kertoo Malin.

Tulevan vuoden maaliskuussa yritys täyttää 7 vuotta. Kukkakauppa-ala on ehtinyt siinäkin ajassa muuttua jo paljon.

– Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut. Ennen myytiin enemmän ruukkukukkaa, nyt kukkakaupan myynti on leikkokukkavoittoista. Sesonkien myynti on kääntynyt siten, että leikkokukat ovat enemmistönä niidenkin aikana. Ennen saatettiin joulunakin tehdä valtavasti istutusasetelmia, nyt tehdään vastaavasti isoja hienoja kimppuja leikkokukista. Ja esimerkiksi äitienpäiväruusu on vaihtunut paljolti leikkokukkakimpuksi, kertoo Malin.

Trendin vaihtuminen leikkokukkien suuntaan työllistää sikäli enemmän, koska kukkakimput tehdään käsin ja sidotaan yksilöllisesti. Tämä vaatii ammattitaitoa. Kukkakaupan valtit kilpailun paineessa ovatkin palvelu, laatu ja sidontataito. Malin kiittää sitä, että hänellä on osa-aikaisena työntekijänä ammattitaitoinen floristi Milka Kainulainen.

Malin laittaa valokuvia Instagramiin ja Facebookiin, ja monesti ihmiset haluavat sitten ostaa samanlaisen itselleen. Ostoinnoitusta saatetaan hakea myös muualta internetin syövereistä. Netti toimii siten kätevänä tuotteiden mainosalustana.

– Pyrimme tekemään ahkerasti päivityksiä sosiaaliseen mediaan, etenkin Instagram tavoittaa hyvin ihmisiä, vahvistaa Malin.

Sari Malinilla on yli 30 vuoden kokemus kukkakauppa- ja puutarha-alasta. Mäkelän puutarhalle hän meni suoraan lukiosta, ja perehtyi siinä samalla kukkakaupan toimintoihin. Oltuaan sen jälkeen parin alan yrittäjän palveluksessa, viimeisin kukkakauppayritys lopetti ja Malin jäi työttömäksi.

– Arkailin aluksi, että ei minusta ole kukkakauppiaaksi tai yrittäjäksi. Kuitenkin yksi jos toinen ihminen alkoi nykiä minua hihasta, että tekisinkö sitä tai tätä. Aluksi laskutin Osuuskunta Sinivuokkojen kautta, ja sitten pikkuhiljaa heräsi ajatus, että ehkä täällä sittenkin on paikka minun kukkakauppayritykselleni.

Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen ja Keski-Suomen Uusyrityskeskus auttoivat yrityksen perustamisen käytännön asioissa. Joutsan Kukka-Sarille muodostui nopeasti oma vakioasiakaskunta. Asiakkaita käy laajalta alueelta Joutsan ympäristöstä, ja myös kesämökkiläiset käyttävät liikkeen palveluita kiitettävästi.

– Perheen muodostama tukijoukko ansaitsee ison kiitoksen tästä kaikesta, he ovat kaikki olleet jossain vaiheessa jeesaamassa jollain tavalla, naurahtaa Malin.

Joutsan Yrittäjät ry on julkistanut Vuoden 2022 Yrittäjän syyskokouksessaan, ja palkitsemiset on pidetty kello 18.00.

Samassa tilaisuudessa on palkittu pyöreitä vuosia viettäviä jäsenyrityksiä: Pitkäniemen Lomamökit Ky (yrittäjä Markku Riipinen, 40 v), Rautakauppala Oy (kauppias Hannu Tuukkanen, 30 v.), Tmi Martti Kuitunen (yrittäjä Martti Kuitunen, 30 v.) ja Tilitoimisto PP-Profit Ky yrittäjä Pirjo Pölkki, 20 v.).

Janne Airaksinen

Joutsan Kukka-Sarin yrittäjä Sari Malin on Vuoden Yrittäjä 2022 Joutsassa.