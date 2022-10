Haihatuksen taiteilijaresidenssi tarjoaa taiteen tekijöille mahdollisuuden irrottautua arkirutiineista ja keskittyä työskentelyyn

Joutsalainen taidelaitos Haihatus on tarjonnut jo kymmenen vuoden ajan kotimaisille ja kansainvälisille taiteilijoille mahdollisuuden väliaikaiseen työskentelyyn ja asumiseen tiloissaan. Residenssitoiminnan käynnistivät taidelaitoksen perustajat Merja Metsänen ja Raimo Auvinen, ja myös talon nykyinen vetäjä Risto Puurunen on jatkanut sitä.

Pientä katkoa toiminnassa on tosin ollut, johtuen ensin syksyllä 2019 tapahtuneesta Haihatuksen kiinteistöjen omistajanvaihdoksesta ja pian sen jälkeen koronaviruspandemiasta. Tänä keväänä residenssivieraiden majoitustilat remontoitiin, ja nyt toiminta jatkuu täydellä teholla.

Talossa ehdittiin Puurusen mukaan hieman jännittää sitä, onko paikka tauon aikana unohdettu, mutta residenssihaun julkistaminen herättikin paljon mielenkiintoa.

– Nyt meillä on 3–4 residenssivierasta ensi kevääseen asti sovittu jokaiselle kuukaudelle, kertoo Puurunen.

Taiteilijat ovat talossa yleensä kuukauden. Tuona aikana he maksavat työ- ja asuintiloista vuokran ja kustantavat muutenkin kulunsa itse. Se, ettei vieraita ole kerralla paljoa, antaa Puurusen mukaan mahdollisuudet työskennellä todella laajasti taiteen tekijänä.

– Vaikka kokonainen bändi voi tulla treenaamaan Fantasiassa, ja se ei häiritse muiden asukkaiden elämää. Siellä voi pitää kovaa mekkalaa. Tai teatteriryhmä voi treenata siinä tilassa. Ja sitten on kaksi aika isoa studiotilaa, missä voi maalata tai tehdä vaikka videoteoksia.

Haihatuksella ei ole Risto Puurusen mukaan mitään ideologista rajausta sen suhteen, ketä residenssiin otetaan, mutta käytännössä taiteilijat valitaan sen mukaan, onko heille tarjota sopivia työtiloja.

– Jos joku haluaa vaikka metallipajassa hitsata veistoksia, niin semmoiseen meillä ei ole tarjota tilaa. Mutta sinänsä kaikki ovat meille tervetulleita.

Moni on Puurusen mukaan hakeutunut Haihatukseen kuultuaan talosta tuttavaltaan, mutta niin Haihatus kuin muutkin taiteilijaresidenssit löytyvät myös maailmanlaajuisen taiteilijaresidenssien kattojärjestön Res Artis’n nettisivuillaan ylläpitämältä listalta. Listalta löytyvät kohteiden esittelyt ja yhteystiedot, joiden kautta hakemuksen voi tehdä.

Residenssivieraille on varattu Haihatuksessa kuusi huonetta, joissa kaikissa tehtiin pintaremontti tänä keväänä. Risto Puurusen mukaan tulevan talven ja kevään ajaksi taloon on tulossa kolmesta neljään residenssivierasta joka kuukausi.

Haihatuksen residenssitaiteilijoiden teoksia on nähty talossa aiemmin yhteisissä syysnäyttelyissä, mutta residenssitoiminnan ollessa katkolla syysnäyttelyt jäivät. Teoksia on silti tuotu jollain lailla esille, esimerkiksi eräs japanilainen tekstiilitaiteilija piti työpajan Joutsan Käsityökeskuksessa. Tarkoituksena onkin Puurusen mukaan luoda taiteilijoille mahdollisuus kanssakäymiseen paikallisten kanssa.

Haihatus on saanut residenssitoiminnastaan hyvää palautetta. Risto Puurusta jaksaa yllättää ja ilahduttaa se, että kaikki residenssitaiteilijat ovat riemuinneet saadessaan työskennellä Haihatuksessa. Tärkeimpänä hän pitää sitä, että taiteilijoilla on talossa mahdollisuus päästä irti arkirutiineistaan ja keskittyä työskentelyyn. Suurkaupungista tuleville luonnon äärellä sijaitseva paikka on myös eksoottinen.

Toisin kuin monet muut residenssit, joissa taiteilija viettää aikaa yksin, Haihatus tarjoaa Puurusen mukaan mahdollisuuden yhteisöllisyyteen. Talossa on hänen mukaansa esimerkiksi paljon vapaaehtoisia, jotka esittelevät mielellään Joutsaa vieraille.

– On aina joku, jonka puoleen kääntyä ja jutella ja kertoa niistä omista tekemistään ja saada niistä kommentteja.

Puuruselle itselleenkin residenssitoiminnan järjestäminen on ollut antoisaa.

– Tämmöisessä, että taiteilijat tapaavat toisia taiteilijoita, on aina mahdollisuus, että se johtaa johonkin mielenkiintoiseen yhteistyöhön. Ja semmoista pikkuisen ainakin on vireillä omallakin kohdalla. Se avaa myös näkökulmia, näkee ulos sieltä omasta umpiosta.

Kanadalainen Susan Jardine asuu ja työskentelee lokakuun ajan Haihatuksessa. Kerran aiemminkin Suomessa lyhyesti poikennut Jardine sanoo Haihatuksen residenssijakson tarjoavan hänelle mahdollisuuden yhdistää kaksi itselleen tärkeää asiaa, taiteen tekemisen ja matkustamisen.

Susan Jardine yhdistää residenssivierailussa kaksi intohimoaan, taiteen tekemisen ja matkustamisen

Lokakuun ajan Haihatuksessa työskentelevälle Susan Jardinelle residenssivierailu tarjoaa mahdollisuuden yhdistää kaksi hänen intohimoaan, taiteen tekeminen ja matkustaminen. Kanadan itäosissa sijaitsevasta runsaan 7.000 asukkaan Shediacista kotoisin oleva Jardine on 77-vuotias ammattitaiteilija, yksi kotikaupungissaan toimivan Art Shediac -taiteilijaorganisaation perustajia ja taidegalleria Art on the Wharfin vetäjä.

Haihatukseen Jardine päätyi kaivattuaan vilkkaan galleriakesän jälkeen paluuta oman taiteen tekemisen pariin ja bongattuaan taidelaitoksen taiteilijaresidenssejä listaavalta Res Artis -sivustolta. Jardinella oli takana yksi aiempi residenssijakso Ranskassa ja oma maalausmatka Italiassa.

– Se, että olen kaukana päivittäisestä arjestani, missä minulla on vastuuni ja missä teen paljon vapaaehtoistyötä yhteisössäni, tuo vapautta. Joten olen täällä Haihatuksessa, enkä ole sidottu mihinkään, vain maalaan ja ilmaisen itseäni, sanoo sekatekniikalla teoksia luova ja työskentelyssään muun muassa akryylia, akryylimusteita ja öljyjä käyttävä Jardine.

Haihatuksessa syntyviä teoksiaan taiteilija aikoo laittaa myöhemmin esille galleriaansa. Lisäksi hän on suunnitellut järjestävänsä Shediacin taideorganisaatioille residenssivierailuaan ja sen aikana syntyneitä teoksia esittelevän tilaisuuden ja hakevansa teoksilleen näyttelymahdollisuutta kotinsa lähellä sijaitsevasta julkisesta taidegalleriasta.

Työskentelyn ohella Jardine on ehtinyt tutustua ympäristöön, hän on esimerkiksi käynyt Joutsassa kirjastossa ja elokuvissa ja Jyväskylässä Suomen käsityön museossa neulanreikäkuvaukseen liittyvässä näyttelyssä. Se kaikki on miellyttänyt häntä kovasti, aivan kuten Haihatuskin. Hän kehuu Haihatusta varauksetta, paikkaa ihanaksi ja ihmisiä ystävällisiksi.

– Täällä tuntuu melkein niin kuin olisin kotona.

Tarja Kuikka

