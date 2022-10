Kumppanuuspöydässä ideoidaan ja jaetaan ajatuksia – Myös uudet toimijat ovat tervetulleita mukaan

Kumppanuuspöytä aloitti Joutsassa helmikuussa 2015 Kehitytään kimpassa -hankkeen myötä. Hankkeen ajan kumppanuuspöytää veti innostava Tuija Seppänen ja kyseisen hankkeen päätyttyä Niina Kankare-Anttila, joka puolestaan veti Hyvinvointitupa-hanketta 2016–2019.

Alkujaan noin seitsemän kertaa vuodessa kokoontuneen vapaamuotoisen elimen pääasiallinen tarkoitus oli keskittyä vanhusasioihin, edistää yhdistysten välistä tiedonkulkua sekä toteuttaa tapahtumia ja tempauksia. Muun muassa jo kuusi kertaa järjestetty Elämänkaarijuhla sai alkusysäyksensä kumppanuuspöydässä. Alkuvaiheessa tapaamisiin osallistui aktiivisesti 20–25 henkilöä.

Rautakauppala LVIALA PM Autohuolto Oy

Nyt sähköpostilistalla on lähemmäs satakunta osoitetta, joille kutsu kumppanuuspöytään lähteen neljä kertaa vuodessa. Nykyisen kumppanuuspöydän toimintamallin ajatuksena on kuntatoimijoiden (mm. kunnan työntekijöiden, järjestöjen, yhdistysten ja kuntalaisten) yhteistyön vahvistaminen. Kumppanuuspöytään ovat tervetulleita kaikki joutsalaiset seurat ja yhdistykset.

Koronaepidemian aikana tapaamiset toteutettiin pääsääntöisesti etänä. Tätä nykyä kokoukset järjestetään hybridinä – yleensä kokouspaikalla on fyysisesti läsnä kourallinen ihmisiä ja etänä kymmenkunta aktiivia.

Kumppanuuspöydän tapaamiset pyritään aloittamaan ulkopuolisen alustuksella, esimerkiksi tänä vuonna on kuultu digitutor-, kulttuuriluotsitoiminnasta, Hykari-hankkeesta sekä alueellisesta huoltovarmuudesta. Tapaamisissa ideoidaan yhdessä tapahtumia sekä kuullaan järjestöjen tulevista ajankohtaisista asioista.

– Kumppanuuspöytä on hyvä keksintö! Mielellään siellä näkisi enemmänkin osallistujia. Pöytä on tehokas tapa levittää tietoa eri tahoille, kun osallistujat kertovat kuulemastaan omissa yhdistyksissään yms. Elämänkaarijuhlan lisäksi Joulupolkua suunnitellaan kumppanuuspöydässä. Varmasti nämä tapahtumat ovat niitä näkyvimpiä, ison yleisön huomion saavia aikaansaannoksia. Muutenhan paljon tapahtuu yhdistysten sisällä, toteaa kumppanuuspöydän sihteeri Nina Kuikka.

– Yhdistystoimijana koen tämän kumppanuuspöydän hyväksi silläkin, että saamme toisiltamme tietoa ja kasvot. On ollut hienoa, miten esimerkiksi Notski-iltaa ja Joulupolkua on yhteistyössä suunniteltu ja toteutettu. Eri toimijat tuovat omia ideoitaan hyvällä tavalla esille ja saa toisiakin innostumaan. Kyllä yhteistyössä on voimaa, toteaa Joutsan seudun Sydänyhdistystä ja Joutsan Palomiehiä kumppanuuspöydässä edustava Niina Kangas.

Jonna Keihäsniemi

Kumppanuuspöytä käsitteli ilmoitustaulun paikkaa syyskuun kokouksessaan ja välitti ideansa kunnan tekniselle toimelle, joka asensi taulun muutama viikko sitten Keskuspuiston kulmalle. Niina Kangas kiinnitti Sydänyhdistyksen mainoksen tällä viikolla yleiselle ilmoitustaululle.