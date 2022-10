Helmisen hoidossa Nelostietä nyt 100 km – uudet urakkasopimukset työllistävät hyvin

Luhankalaisen yrittäjä Ari Helmisen yritykset Sepelikiito Ky ja Maanrakennus Ari Helminen Oy ovat saaneet tänä vuonna solmittujen aliurakointisopimusten myötä hoidettavakseen valtatie 4:n (E75) talvikunnossapidon noin 100 kilometrin pituudelta seuraavan 5 vuoden ajaksi. Sopimukset ovat jo astuneet voimaan ja kattavat kaikkinensa valtaväylää Heinolan Lusista Toivakan Viisarimäen risteykseen asti. Tätä ennen Helmisellä on ollut jo yhden viisivuotiskauden hoidettavanaan Nelostietä noin 45 km Oravakivestä Viisarimäkeen. Näin ollen kokonaispituus seuraavien vuosien ajaksi yli tuplaantuu.

Ely-keskus on valinnut pääurakoitsijat kyseisille valtatieosuuksille alkaneelle 5-vuotisjaksolle. Nämä toimivat Helmisen urakkasopimusten toisena osapuolena: Lusi-Oravakivi -tieosuudella Pimara Oy Ylöjärveltä ja Oravakivi-Viisarimäki -välillä vastaavasti Terranor Oy Helsingistä.

– Uudet nelostiesopimukset takaavat, että yritystemme koko nykyiselle henkilöstöllemme eli 6-7:lle vakituiselle riittää pitkäksi aikaa varmasti töitä, toimitusjohtaja Ari Helminen iloitsee. Hän itse vaimonsa Tuulan kanssa ovat mukana tässä määrässä.

– Kevään kynnyksellä tiedetään tarvitaanko kesäksi vielä 1-2 henkilöä lisää.

Ari Helmisen mukaan valtatien ohella heillä on ylläpidossa edelleen myös alempia tieverkkoja useamman kunnan alueella: Joutsassa, Kangasniemellä, Pertunmaalla ja Hartolassa. Sen sijaan Helmisen yritysten kotikunnassa Luhangassa tieurakoinnit ovat kaikkinensa ainakin tällä hetkellä muiden toimijoiden hoteissa.

Myös Joutsan taajaman keskeiset kadut Jousitie ja Yhdystie kuuluvat entiseen tapaan Helmisen kunnossapidettäviin, samoin kuin Leivonmäen kirkonkylässä jo aiemmin olleet. Joutsan Karimäestä Niemistenkylään vievä hiekkatie kuuluu jatkossakin Helmisen hoitovastuulle.

Työtä teiden parissa riittää ympäri vuoden

– Valtatiellä pääpaino on talvikunnossapidossa ja vain vähäisissä määrin kesäkauden töissä. Alemman verkon tiestön parissa tehtävää on kesäkausilla enemmän, esimerkiksi hiekkateiden sorastuksia ja lanauksia. Lähinnä pääurakoitsijoiden erillistilauksesta teemme sopimukseemme perustuen myös viitoituksia, vihertöitä ja muuta siistimistä, Helminen selvittää.

Hänen mukaansa heidän kalustotilanteensa on hyvä ja tiukat nykyvaatimukset täyttävä, mutta laajentuneen valtatievastuun vuoksi heille tarvitaan nyt yksi uusi tienhoitoauto lisää. Nelostietä on tarkoitus hoitaa Helmisen toimesta jo ensi talvesta alkaen kahdella huippuvarustellulla autolla.

Luhankalaisen Ari Helmisen yritysten käyttöön tulevalle, Joutsan Köysitien varressa sijaitsevalle tontille on tehty jo raivaus- ja pohjustustöitä. Vierestä eteläpuolelta löytyy joutsalaisen Maanrakennus Tomi Salosen hallikiinteistö.

Rametkon rinnalle Köysitien varikko

Helmisen Joutsan varikkopisteenä on ollut niin sanottu Rametko-halli Yrittäjäntiellä. Kyseinen kiinteistö on Joutsan kunnan omistuksessa ja osin myös kunnan itsensä käytössä. Sepelikiito Ky on juuri ostanut Joutsalta noin 6.500 neliön määräalan Köysitien varresta, maanrakennusyrittäjä Tomi Salosen hallin vierestä. Paikalla on omana työnä aloitettu jo raivaus- ja pohjustustyöt.

– Alue on tulossa omaan käyttöömme. Tontti tehdään nyt syksyllä siihen kuntoon, että siihen voidaan 300-350 neliön tällä erää asvaltoitavan alan päälle pystyttää 200-neliöinen pressuhalli, jonka suojiin tulee hiekka- ja suolavarasto. Lisäksi tontilla ulkosalla voidaan pitää kalustoa ja maa-aineksia, Ari Helminen kertoo. Helmisen mukaan he jatkavat edelleen Rametko-kiinteistössä vuokralla, koska se tarjoaa hyvät puitteet myös koneiden korjaukseen ja huoltoon.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Toimitusjohtaja Ari Helminen on tyytyväinen yritystensä uusiin Nelostien aliurakkasopimuksiin ja niiden myötä heidän osaltaan hyviin työllisyysnäkymiin.