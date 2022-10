Luhankaan halutaan rakentaa lisää tuulivoimaa – 7 uutta voimalaa suunnitteilla Latamäen viereen

Suur-Savon Sähkö Oy on lähestynyt Luhangan kuntaa isolla tuulivoiman rakentamishankkeella. Yhtiö esittää osayleiskaavan käynnistämistä tuulivoimapuistoa varten, joka sisältäisi 7 tuulivoimalaa.

Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä. Suunniteltu rakentamisalue rajautuu nykyisen Latamäen tuulivoimapuiston välittömään läheisyyteen, sen itä- ja eteläpuolelle Luhangan ja Hartolan kuntien rajan tuntumaan. Voimaloiden nimellistehoksi on arvioitu noin 6,4 MW, jolloin hankkeen yhteisteho olisi 44,8 MW.

Vertailun vuoksi todettakoon, että viereisessä Exilion Tuuli Ky:n omistuksessa olevassa Latamäen tuulivoimapuistossa on 6 voimalaa, joiden yhteisteho on 18 MW. Vestas-tyyppisten voimaloiden napakorkeus on 140 metriä ja pyyhkäisykorkeus 175 metriä.

Suur-Savon Sähkö kertoo aloittaneensa selvitykset tuulivoimaloiden liittämiseksi sähköverkkoon High Voltage Consulting Oy:n kanssa. Maanvuokrasopimuksia on solmittu maanomistajien kanssa jo noin 240 hehtaarista. Tämä sisältää 4 voimalapaikkaa.

Luhangan kunnanhallitus käsittelee Suur-Savon Sähkön esitystä tänään. Yhtiö haluaisi, että Luhangan kunta käynnistäisi alueelle laadittavan tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan. Kunta vastaisi lakisääteisistä hallinnollisista tehtävistä ja perisi kaavoituksen kustannukset Suur-Savon Sähköltä. Yhtiö vastaisi kaavan ja mahdollisen YVA-suunnitelman (ympäristövaikutusten arviointi) laadinnasta aiheutuvista konsultti-, selvitys- ja kuulutuskustannuksista.

Suur-Savon Sähkö arvioi, että hanke voi vaatia mainitun YVA-menettelyn, tästä on parhaillaan käynnissä keskustelu yhtiön ja viranomaisten välillä.

Yläkuva: Tältä Suur-Savon Sähkön tuulivoimahanke näyttää alustavassa karttapiirroksessa Luhangan kunnanhallituksen materiaalissa.