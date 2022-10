Doll Landia kertoo valokuvin aikuisen nukkekotiharrastajan harrastuksesta

Joutsan pääkirjastossa on lokakuun 28. päivään saakka esillä Liisa Kukkasen nukkevalokuvanäyttely Doll Landia – Nuket matkalla jossain päin Suomea. Kukkanen on joutsalainen nukkekotiharrastaja, joka valmistaa ja maahantuo nukkekotitarvikkeita, tuottaa nukkeihin liittyvää sisältöä sosiaaliseen mediaan sekä ylläpitää 1:6-mittakaavaiseen eli barbie-kokoiseen nukkekotiharrastamiseen erikoistunutta verkkokauppaa Kukkasen Puotia.

Näyttelyn esittelyteksteissä Kukkanen kertoo harrastuksensa alkaneen vuonna 2017, Savitaipaleen nukkekotimessuilta mukaan tarttuneen nukkepariskunnan myötä. Vaikka hänellä on nykyisin myös barbieita ja action-hahmoja, ovat hänen nukkensa suurimmaksi osaksi niin kutsuttuja phiceneitä, joilla on silikonisekoitteesta tehty yhtenäinen iho ja mallista riippuen 28–42 taipuvaa niveltä sisältävä teräsluuranko.

Phicenit ovat Kukkasen mukaan hyviä poseeraamaan ihmismäisesti ja aidosti ihmisen näköisiä.

– Mielestäni kuva on silloin parhaiten onnistunut, kun siitä ei huomaa, että kuvassa on nukke, hän sanoo.

Kukkanen vetää eron lasten lelujen ja aikuisten keräilyesineiden välille – ne ovat kaksi eri asiaa, vaikka molempien kohdalla puhutaan nukkekodeista.

– Itse puhuisin mielelläni miniatyyrirakentamisesta tai nukkekotoilusta. Käytössä ovat myös termit mineily ja nukkistelu.

Perusmallisena nukkekotoilu on Liisa Kukkasen mukaan esineiden keräilyä ja esille laittamista. Harrastuksen edetessä siinä yhdistyvät luovasti monet harrastusalat tekijän mieltymysten mukaan painottuen – esimerkiksi puutyöt, käsityöt, sisustussuunnittelu, kirjoittaminen, valokuvaaminen, askarteleminen ja kierrättäminen.

– Oman nukkekodin varustelun ohella harrastus on yhteisöllistä, kun mukaan tulevat keskustelupalstat, kerhoillat, näyttelyt, kuvaamis- ja swappausmiitit sekä askartelukurssit ja -leirit.

Kukkanen jatkaa harrastuksen laajenemisen myös ylläpitävän ja kartuttavan tietotekniikkakykyjä ja kielitaitoa. Joillain se voi kasvaa jopa elinkeinoksi asti.

– Maailmalla on ihmisiä, jotka elävät nukkejen modifioimisella eli OOAK-nukkejen (tulee sanoista One Of A Kind) valmistamisella. Modifioimiseen eli kitbashingiin kuuluvat kasvojen maalaaminen mallin mukaan ja uusien hiusten laittaminen eli roottaus. Muita nukkeihin liittyviä ammatteja ovat peruukkien valmistaminen, vaatesuunnittelu ja vaatteiden tekeminen sekä nukkejen ja nukkekodin esineiden valmistaminen. Myös Suomesta löytyy pieni joukko nukkejen tai esineiden valmistamisen ammattilaisia, Kukkanen kertoo näyttelyn esittelyteksteissä.

Tarja Kuikka