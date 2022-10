Keikka Joutsassa oli Vahteralle pitkäaikainen haave – kirppistelyä ja mökkielämää rakastava artisti viihtyy seutukunnalla

Vaikka Meri Vahtera, artistinimeltään Vahtera, on kasvanut Vantaalla, on hän viettänyt paljon aikaa Joutsan maisemissa lapsuudesta saakka. Ensimmäisen kerran Vahtera vieraili vanhempiensa mökillä Joutsan ja Hartolan rajalla kahden kuukauden ikäisenä.

Sittemmin mökki on muutettu ympäri vuoden asuttavaksi ja Vahteran vanhemmat asuvat siellä vakituisesti. Mitä enemmän ikää on kertynyt, sitä rakkaammaksi paikaksi mökki ympäristöineen on Vahteralle muodostunut.

Vahtera on kahden lapsen äiti, muusikko sekä toimintaterapeutti. Vahtera sijoittui The Voice of Finlandin 5. tuotantokaudella vuonna 2016 kolmanneksi, mistä lähtien hän on tehnyt musiikkia tavoitteellisesti. Virallisesti soolouransa Vahtera aloitti seuraavana syksynä solmittuaan levytyssopimuksen Universal Musicin kanssa. Vuonna 2020 Vahtera julkaisi singlen Moi, joka kuultiin tämän vuoden tammikuussa ensi-iltansa lopulta saaneen 70 on vain numero -elokuvan tunnuskappaleena.

Kirppistelyä harrastava Vahtera on sosiaalisen median kautta tutustunut paikallisiin ja saanut uusia tuttuja myös mökkipaikkakunnalta.

Viime syksynä Vahteran monen vuoden haave toteutui, kun hän teki päärooliin Meidän Laila -musiikkiteatterinäytelmässä Tikkurilan teatterissa. Toisen pitkäaikaisen unelmansa Vahtera pääsi toteuttamaan heinäkuussa Joutsassa. Joutopäivälauantaina Uimalan lavalla vedetty keikka oli artistille unelmien täyttymys.

– Olin aivan äimistynyt, kun keikkamyyjäni ilmoitti buukanneensa keikan Joutsaan. Hän ei tiennyt Joutsa-kytköksestäni mitään. Olen nuoruudessa käynyt useasti Joutopäivillä ja salaa haaveillut siellä esiintymisestä. Niinpä tänä kesänä vedetty keikka tutuissa maisemissa ikimuistoinen, summaa Vahtera.

Vahtera tunnustaa olevansa haaveilija, joka viime vuosina on oppinut sanoittamaan ja lausumaan haaveitaan ääneen. Osa niistä on oikeasti toteutunut, väyliä on auennut ja kontakteja on syntynyt. Haaveilua Vahtera tykkää harrastaa myös mökillä, joka rantasaunoineen ja maisemineen on muodostunut hänen sielunmaisemakseen. Vahtera sanoo kiinnittyvänsä paikkoihin, jotka jäävät osaksi identiteettiä. Joutsan mökki on yksi tällaisista paikoista.

– Täällä yleinen ilmapiiri on vain jotain niin erilaista verrattuna pääkaupunkiseudun hälinään. Tutut paikat, rauha ja rentous ovat mökkireissun parhaita juttuja, joita yritän siirtää myös lapsilleni. Yksinkertaisesti täällä osaan olla joutilaampi, toteaa Vahtera.

Vahteran mökkireissuihin kuuluvat olennaisena osana kirpputorit. Vahteran mielestä pienten paikkakuntien kirppikset ovat ihania aarreaittoja.

Parhaillaan kolmatta pitkäaikaista haavettaan Vahtera toteuttaa esiintyessään Järvenpään teatterissa Titanic-musikaalissa, jonka ensi-illan jälkeen Vahtera pikimmiten suuntasi mökille lataamaan akkujaan.

Musikaalin lisäksi Vahtera työstää parhaillaan toista albumiaan. Ensi vuoden puolella julkaistava albumi pohjautuu omaan elämään nostalgian ja kaihon kautta – odotettavissa on kenties viittauksia Joutsassa vietettyihin lapsuusaikoihin.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Vahteran mielestä pienten paikkakuntien kirppikset ovat ihania aarreaittoja, näihin lukeutuu myös Joutsan Kierrätyspuoti Kirppu.