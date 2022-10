Tommolan tilalla tuotetaan hedelmiä ja marjoja laajalla valikoimalla – puutarhaharrastajille mieleisissä perennatarhoissakin yli 3.500 lajiketta

Leivonmäkisen Tommolan tilan vuodenkiertoon mahtuu monenlaista. Vaikka sadonkorjuuaika on jo pääosin ohi, tilamyymälä suljettu tältä vuodelta ja perennojen näyttelytarhakin hiljentynyt vierailijoista, ei tilan omistava pariskunta Simo ja Eija Tommola jää ilmojen kylmetessä lepäilemään.

Parhaillaan tilalla laitetaan paikkoja talvikuntoon. Se tarkoittaa esimerkiksi taimien viemistä varastoon ja kylmänarkojen kasvien suojaamista. Talven tullenkaan tilalla ei heittäydytä toimettomiksi, vaan silloin esimerkiksi leikataan omenapuita.

– Tämä on ympärivuotista työtä, vaikka se mikä ihmisille näkyy, painottuu kesään, sanoo Simo Tommola.

Tilalla kasvatetaan kirsikoita, luumuja, omenoita, päärynöitä, karviaisia, pensasmustikoita sekä laajasti perennalajikkeita. Kirsikkatarhassa, yhdessä Suomen harvoista, kasvaa makeakirsikkaa useamman sadan puun verran. Ne tuottivat tänä vuonna satoa yli tuhat kiloa.

– Osa puista on niin nuoria, etteivät ne niin paljon teekään kirsikkaa. Mutta vanha hyväkuntoinen puu voi tehdä kolme sankollistakin, kertoo Simo Tommola.

Hän kuvaa makeakirsikkaa maultaan samanlaiseksi tai makeammaksikin kuin toreilla myytävä ulkomainen kirsikka.

– Ne voi semmoisenaan pakastaa, ja kun ne puolijäisenä syö, niin ne ovat kuin karkkia.

Tommolan tilan näyte- ja koetarhoissa kasvaa yli 3.500 erilaista perennalajia, muun muassa kuvan syysvuokkoa.

Luumutarhassa kasvaa muun muassa leivonmäkistä luumuperinnettä edustavaa Sinikka-luumua. Tämä vuosi oli Simo Tommolan mukaan tilalla hyvä luumuvuosi, satoa tuli yli tuhat kiloa. Jaksottaissatoisella hedelmäpuulla niin ei aina käy.

– Jos ne jonain vuonna tekevät hyvän sadon, niin sitten ne seuraavana vuonna saattavat levätä, ettei tulekaan mitään, sanoo Tommola.

Tilan vajaan hehtaarin suuruisessa omenatarhassa kasvaa muun muassa pirjaa, kaneliomenoita sekä virolaisia ja venäläisiä lajikkeita. Tommola arvioi omenasadon olleen tänä vuonna parituhatta kiloa, eli melko normaali. Sadonkorjuun alkaminen eri lajikkeilla eri aikaan on tuonut tilan isäntäväelle ja poimijoille hieman helpotusta.

– Olisimme ihan pulassa, jos ne tulisivat samalla kertaa kaikki, sanoo Tommola.

Päärynäpuita tilalla on muutamia kymmeniä, ne tuottavat yleensä keskimäärin 20–30 kiloa hedelmää per puu. Vaikka päärynä kuulostaa eksoottiselta etelän hedelmäpuulta, Tommolan mukaan se viihtyy Leivonmäen leveysasteillakin sopivassa paikassa.

– Se vaatii lämpimän ja aurinkoisen paikan, mieluummin vähän kuivan kuin liian märän. Hedelmäpuun juuret eivät tykkää, jos ne ovat koko ajan märässä vedessä ja hapettomassa tilassa. Läpäisevä maa ja lämmin rinne olisi kaikista paras.

Tilansa hedelmiä ja marjoja Simo ja Eija Tommola myyvät oman myymälän ohella lajista riippuen myös torikauppiaille, ja lisäksi kirsikkaa myydään itsepoimintana ja joskus juomakauppiaillekin ja karviaista teollisuuskäyttöön.

Omenapuita on ollut Tommolan tilalla jo sotien jälkeisestä ajasta lähtien. Tällä hetkellä kasvatuksessa on useita lajikkeita, muun muassa päärynäomenaa, eppulaista ja kaneliomenoita.

Tommolan tilan näyte- ja koetarhoissa kasvaa yli 3.500 erilaista perennaa. Niistä tuotannossa on Eija Tommolan mukaan lähes parituhatta.

– Osa on semmoisia, mitä seurataan ja katsotaan, miten ne viihtyvät ja voiko niitä sitten ottaa lisäykseen, sanoo Tommola

Perennanäyttelytarhassa voi hänen mukaansa kierrellä katselemassa, millaisia kasveja tilalla myytävistä taimista kasvaa. Kesä ja alkusyksy ovatkin vilkasta aikaa, kun alan harrastajat ja muut kiinnostuneet käyvät vierailulla.

Tommolan tila on ollut saman suvun hallussa ainakin 1570-luvulta saakka, ja Simo Tommola edustaa tilalla jo sukunsa 14. polvea. Hän kuvaa paikkaa hyväksi, onhan se 200 metriä merenpinnan yläpuolella rinteessä.

– Tässä viihtyvät kaikki kasvit hyvin ja ihmisetkin ovat näköjään viihtyneet. Tässä on hyvä pienilmasto. Kylmä ilma painuu tuonne mäen alle, kun tässä on 70 metrin lasku heti suopellolle. Tämä on lämmin paikka, ja lunta on talvella paljon suojana, sekin auttaa kasveja talvehtimaan.

Tarja Kuikka

