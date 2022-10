Kuutamokävely vaihtui kuutamoretkeen

Joutsan Pommin hiihtojaosto järjesti viime perjantaina kuutamoretken, jonka merkeissä joukko kuntoilijoita reippaili iltahämärissä Joutsan pururadalla ja pitkospuilla määränpäänään – tai oikeastaan välietappinaan – radan varteen viime syksynä rakennettu kotalaavu ja siellä odottanut mehu- ja makkaratarjoilu.

Pommi on järjestänyt jo vuodesta 1986 saakka syksyisin kuutamokävelyjä, mutta nyt seura halusi puheenjohtaja Marko Hartosen mukaan hieman uudistaa tapahtumaa. Kuutamokävelyllä on kävelty noin yhdeksän kilometrin mittainen lenkki, mutta sen sijaan kuutamoretkellä kuljettavaksi saattoi valita lyhyemmänkin lenkin.

Tapahtuman uudistaminen toi Hartosen mukaan lisää monipuolisuutta, ja samalla päästiin hyödyntämään uutta, hyvää kotalaavuakin.

– Lapsiperheetkin pystyvät tulemaan pienempien kanssa mukana. Ja kaikki eivät tykkää pimeässä mennä, vaikka olisi otsalamputkin, niin nyt pääsee sitten pururadan valoissa, Hartonen vertasi uudistettua tapahtumaa perinteiseen kuutamokävelyyn, josta iso osa on kuljettu pimeässä otsa- tai taskulamppujen valossa.

Kotalaavulla järjestetyllä makkara- ja mehutarjoilulla poikkesi illan aikana arviolta kuutisenkymmentä liikkujaa.

Makkaramenekin perusteella illan aikana laskettiin liikkeellä olleen noin 60 liikkujaa, eli suunnilleen saman verran kuin viime vuosien kuutamokävelyillä. Hartosen mukaan määrä on viime vuosina asettunut noin 40–60 hengen luokkaan. Se on tuntuvasti vähemmän kuin parhaimpina aikoina, sillä parhaimmillaan osanottajia on ollut yli kolmesataa.

Olennaisena tekijänä osanottajamäärään on vaikuttanut sää; hyvällä säällä väkeä on ollut liikkeellä enemmän, huonolla säällä vastaavasti vähemmän.

Jäävätkö Pommin kuutamokävelyt sitten kokonaan historiaan ja onko kuutamoretki tullut jäädäkseen, se selviää myöhemmin.

– Luulen, että tämän kokeilun jälkeen hiihtojaosto tekee päätöksiä, että onko tämä hyvä ja voiko tätä vähän kehitellä, vai palataanko sitten siihen vanhaan kuutamokävelyyn. Mutta yritetään aina keksiä jotain uutta, sanoo seuran puheenjohtaja Hartonen.

Tarja Kuikka