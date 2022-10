Vanhaa terveyskeskusta ehdotettu vastaanottokeskukseksi – ainakaan sitä ei vielä pureta

default

Joutsan tekninen lautakunta on käsitellyt viime viikolla esitystä tulevaksi investointibudjetiksi. Listauksessa kiinnittää huomiota se, ettei vanhan terveyskeskuksen purkamiselle ole varattu määrärahaa.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen vahvistaa tämän ja kertoo, miksi kiinteistöä pidetään toistaiseksi pystyssä.

– Olemme ilmoittaneet, että terveyskeskus on tarvittaessa käytettävissä vastaanottokeskukseksi, jos sellaiselle on tarvetta. Ehdotukseen on suhtauduttu myönteisesti, mutta päätöstä ei ole tehty. Pidämme kiinteistöä toistaiseksi pystyssä. Toisaalta purkaminen maksaa ihan mahdottomasti, joten montaa purkukohdetta ei ole varaa toteuttaa samoihin aikoihin.

Uudisrakentamisen valmistuttua entinen terveyskeskus on käyttöä vailla, ja vielä äskettäin sen purkamista on pidetty esillä yhtenä vaihtoehtona alueen tulevaisuudelle.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Tässä ilmakuvassa vanha terveyskeskus on rakennusryhmän oikeassa laidassa. Kuva: Heikki Utula.