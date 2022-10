Katse ”Sairaalanrantaan”

Kääntäkäämme katseet hetkeksi Joutsan ”Sairaalanrantaan”. Siellähän komeilee uusi ylväs sote-keskus ja perusteellisen saneerauksen kautta Jousen A-siipeen on saatu käytännössä uutta vastaavat tilat sairaanhoidolliseen kuntoutukseen ja kotiutukseen, arkisemmin ilmaistuna ”vuodeosasto”. Syvän kolmiyhteyden viimeinen puuttuva palanen on Myllytien varteen valmistuva erillisrakennus, josta löytyy hammashoitola kera kunnan keskuskeittiön. Nämä osaset ovat tulleet maksamaan yhteensä karkeasti ottaen 10 miljoonaa euroa. Tiedä vaikka saisi suurimman osan hyvinvointialueelta pitkässä juoksussa vuokrina takaisin? Toivotaan siis pitkää juoksua.

Tässä sote- ja hyvinvointitiimellyksessä on monelta saattanut jäädä havaitsematta tai yksinkertaisesti unohtua, ettei aina perin kiusallinen rahantarve ole tähän loppumassa. Teknisen- ja ympäristönosaston tuoreelta investointilistalta voi poimia Palvelukeskus Jouseen liittyen kaksi huomattavan euro-ojennuksen tarvitsijaa. Ensiksikin väestönsuoja on pakko rakentaa (arvio 550.000 euroa). Toiseksi SaKuKo:n myötä Jousen yksi rakennussiipi (Koivula) on kaikin puolin iskussaan, mutta kaksi muuta siipeä (Kuusela & Mäntylä) eivät niinkään: niihin on LVI-järjestelmän uusinnan tuhti työselitys ollut jo 3 vuotta valmiina hissukseen vartoilemassa pöydälle nostoa. Toteutuksen kustannuksista on nyt ilmaan heitetty karkeana arviosummana 1,15 miljoonaa. Yhteen ynnäten tekisivät nämä 1,7 miljoonaa. Tähän kun lasketaan mukaan myös 2,3 miljoonan SaKuKo, niin jousta onkin sen jälkeen venytetty neljän millin edestä.

Näin. Lopuksi voimmekin sulavasti siirtyä tarkastelemaan ja ruotimaan käytöstä poistuneen vanhan terveysasemarakennuksen kohtaloa. Sen purkamiseen ei ole ainakaan vielä osoitettu kunnan kirstusta euron latia ja sentään puhutaan vuoteen 2025 ulottuvasta aikaperiodista. Ehkä onkin parempi ajatus pitää pytinki pystyssä – tiedä vaikka jotain eurosadetta tuottavaa käyttöä huonohkosta kuntomaineesta huolimatta onnekkaasti löytyisi – kuin tylysti iskeä viimeistään kansan veret seisauttava purkuhinta tiskiin. Marko Nikkanen