Kaksi uutta luonnonmuistomerkkiä

Leivonmäellä Kolilan tilalla on päätetty rauhoittaa kaksi kohdetta luonnonmuistomerkeiksi; kultakuusi ja mukuramänty. Eero Väisäsen hakemille kohteille siunauksensa luonnonsuojelulain 26 §:n perusteella antoi 29.9. kokoontunut tekninen lautakunta.

Koukunniementiellä kasvava mukuramänty on 25 metriä korkea ja sen halkaisija 1,3 metrin korkeudessa on noin 35 cm. Kultakuusi on pieni kuusi, jonka pituus on noin 1 metri. Kultakuusen tuoreet neulaset ovat poikkeuksellisen väriset kasvukauden alussa. Syynä on viherhiukkasten epänormaali muodostuminen, minkä voi havaita vain kasvukauden alkuvaiheessa. Myöhemmin neulaset muuttuvat normaalin värisiksi.

Kohteet rauhoitetaan juuristoineen ja niiden vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty. Kunta merkitsee molemmat luonnonmuistomerkit maastoon.

Jonna Keihäsniemi

Tekninen lautakunta päätti rauhoittaa kultakuusen ja mukuramännyn luonnonmuistomerkeiksi. Kuva: Joutsan kunnan tekninen lautakunta/ esityslistan liite.