Tulostuutti: ratsastusta, pyöräsuunnistus

Rusi Ridersin kisatuloksia

Rusi Ridersin jäsenet ovat kilpailleet ahkerasti vielä syyskuussakin, ja lokakuun alussa seura järjesti vielä yhdet kouluratsastuskilpailut.

Esteratsastustuloksia

Stable Nova, Hyvinkää 2.9.2022. Tuloksiin poimittu seuran omat ratsastajat.

Luokka 8, 100 cm arv. … 30) Loviisa Sievänen, Laluna 12/75.07.



Korpilahden ratsastajat ry, Suojakallio 10.9.2022.

Luokka 3, 100 cm. … 8) Loviisa Sievänen, Laluna 8/65.19.

Luokka 5, 110 cm. … 7) Loviisa Sievänen, Laluna 8/64.72.



Korpilahden ratsastajat ry, Suojakallio 25.9.2022.

Luokka 5, 100 cm. … 12) Loviisa Sievänen, Laluna 12/68.51.

Luokka 6, 110 cm. … 9) Loviisa Sievänen, Laluna 16/67.40.

Kouluratsastustuloksia

Hankasalmen ratsastajat ry, 11.9.2022.

Luokka 2b, helppo B. 1) Johanna Järvinen, Galvadoor 65.500 %, … 11) Liisa Alfthan, Trolljenta 59.800 %. Luokka 3b, helppo A. … 5) Anna-Kaisa Hentinen, Kastell´s Filippus 61.539 %, … 9) Sari Lähde, Haaralan Vanilia 57.692 %.



Tampereen ratsastusseura ry, 18.9.2022.

Luokka 4b, helppo A. … 9) Anna-Kaisa Hentinen, Kastell´s Filippus 59.712 %. Luokka 8, helppo B. 1) Johanna Järvinen, Galvadoor 70.341 %, … 14) Liisa Alfthan, Trolljenta 59.887 %.



Rusi Riders ry, 2.10.2022.

Luokka 1, helppo C. Tutustumisluokan kouluohjelma (rata A). Kaikki osallistujat edustavat Rusi Ridersia.

1) Nina Mikkonen, Haaralan Vanilia 60.326 %, 2) Jaana Tuukkanen, Mandyque 60.000 %, 3) Nina Mikkonen, Wiske 58.696 %, 4) Edith Heinonen, Bailando 55.978 %, 5) Silja Kuitunen, Galaxy 54.783 %, 6) Else Onali-Salo, Bailando 47.500 %, 7) Else Onali-Salo, Elskverdig Foss 49 F 43.478 %.

Luokka 2, helppo B. … 2) Silja Kuitunen, Wiske 58.37 %, 3) Liisa Alfthan, Trolljenta 58.523 %, 4) Eveliina Virtanen, Torpan Taikatuuli 58.068 %.

Luokka 3, helppo A. … 3) Johanna Järvinen, Galvadoor 63.621 %, 4) Anna-Kaisa Hentinen, Kastell´s Filippus 63.017 %, 5) Liisa Alfthan, Elskverdig Foss 49 F 59.656 %, 6) Sari Lähde, Haaralan Vanilia 58.017 %, 7) Liisa Alfthan, Trolljenta 55.690 %, 8) Eveliina Virtanen, Torpan Taikatuuli 53.535 %.

Liisa Alfthan

Pyöräsuunnistuksen SM-erikoispitkä matka, Kuortane 2.10.2022.

Itä-Päijänteen rastin suunnistajien tuloskooste.

H15: 4) Väinö Saari, matka 32,7 km

H55: 7) Ismo Saari, matka 40,5 km

H70: 4) Seppo Ollikainen, matka 32,7 km

H75: 2) Heikki Nurminen, matka 22,2 km

Yläkuva: Rusi Ridersin juniori esteratsastaja Loviisa Sievänen ratsullaan Laluna pääsi aloittamaan kisakauden vasta syksyllä hevosen alkukesän loukkaantumisen vuoksi. Ratsukko kisasi ahkerasti syyskuussa ja jatkavat kohti hallikautta. Kuva: Miia Valtonen