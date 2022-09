Sähköisten palvelujen tarjoamisella pyritään helpottamaan hoitoon pääsyä

Keski-Suomen seututerveyskeskus on tehnyt syksyn mittaan sähköisen asioinnin palvelujaan tutuksi toimialueensa kuntalaisille. Sähköisten palvelujen tarjoamisella pyritään sovellusasiantuntija Suvi Kumpulaisen mukaan nopeuttamaan hoitoon pääsyä ja helpottamaan asiakkaan roolia, kun tämän ei tarvitse aina soittaa terveysasemalle. Samalla terveysasemien puhelinruuhkiin saadaan helpotusta.

Tällä hetkellä seututerveyskeskuksen alueella on käytössä Kumpulaisen mukaan sähköisinä palveluina muun muassa Omaolo-palvelun oirearviot, hyvinvointivalmennukset ja terveystarkastus, Hyvis-palvelun sähköinen ajanvaraus ja ajan peruminen, suun terveydenhuollon ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen chat sekä Kelan ylläpitämä Omakanta-palvelu.

PM Autohuolto Oy Rautakauppala LVIALA

Esimerkiksi oirearvion voi tehdä Kumpulaisen mukaan tällä hetkellä jo monissa vaivoissa – muun muassa epäillessään saaneensa koronavirus- tai seksitaudin, virtsatie- tai hengitystietulehduksen tai ripulin, tai jos silmä rähmii, vetistää tai punottaa, tai alaselkä on kipeä tai vammautunut. Yleinen oirekysely auttaa puolestaan eteenpäin silloin, jos tarjolla ei ole vaivaan sopivaa oirearviota.

– Yleisessä oirekyselyssä kysytään kaikki mahdolliset vaivat, ja vastausten perusteella ohjelma tekee arvion, onko kyse kiireellisestä vai kiireettömästä tapauksesta, kertoo sähköisiä palveluja seututerveyskeskuksen nettisivuille rakentava Kumpulainen.

Ajatuksena on, että henkilön arvioitua oireitaan palvelu kertoo, miten tämän pitää toimia. Kiireellisissä asioissa ohjeena on soittaa omalle terveysasemalle tai terveysaseman aukioloaikojen ulkopuolella päivystysapuun.

– Jos on kyse kiireettömästä asiasta, niin palvelusta voi lähettää oirearvion oman terveysaseman hoitajan työjonolle, ja asian hoito hoituu viestinvälityksen kautta sieltä, kertoo Kumpulainen.

Sähköisten palvelujen käyttö edellyttää, että henkilöllä on käytössä nettiyhteydellä varustettu tietokone tai mobiililaite. Kumpulaisen mukaan Hyviksessä ja Omaolossa on myös tunnistauduttava sähköisesti.

– Toki esimerkiksi Omaolossa voi tehdä oirearvion ennen tunnistautumista, ja sitten jos se antaa sen vaihtoehdon, että lähetä oirearvio ammattilaiselle arvioitavaksi, niin sitten tunnistautuminen tulee vasta siinä vaiheessa.

Seututerveyskeskuksen Omaolo-palvelua on kehitetty Suvi Kumpulaisen mukaan viime vuosina koronavirustaudin oirearvio kärkenä. Tarkoituksena on juurruttaa palveluja ihmisille käyttöön, ja siksi Kumpulainenkin on kiertänyt markkinoimassa niitä kunnissa.

Joutsassakin hän oli hiljattain ja tulee uudelleen 13.10., tuolloin pääkirjastoon. Hän kannustaa sähköisistä palveluista kiinnostuneita rohkeasti juttusille. Omaa mobiililaitetta ei tarvitse ottaa mukaan, mutta halutessaan sen saa ottaa. Kumpulaisella on kuitenkin laite mukana ja hän neuvoo sekä vastaa kysymyksiin.

Kumpulainen on työskennellyt seututerveyskeskuksen sovellusasiantuntijana heinäkuusta lähtien, mutta tehnyt samaa työtä aiemmin Muuramen kunnan palveluksessa. Hän vertaa sähköisten palvelujen tarjoamista terveydenhuollossa yksityisen ja kunnallisen puolen välillä: yksityisellä sähköisiä palveluja tarjotaan paljon, kunnallisellakin puolella niitä pitäisi lisätä.

– Ihmiset ovat oppineet nykypäivänä käyttämään sähköisiä palveluja, niin meillä pitäisi olla sitä tarjontaa myös kunnallisella puolella.

Tarja Kuikka