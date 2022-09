Baana 22 -harjoitus päättyi etuajassa – Rieskalantiellä odotettua suurempi trafiikki, mutta kaikki meni hyvin

Ilmasotakoulun johtaja Baana 22 -maantietukikohtaharjoitus päättyi jo torstaina kello 15 mennessä. Nelostie avattiin liikenteelle odotettua aikaisemmin, sillä alkuperäisessä aikataulussa tämän piti tapahtua vasta perjantaiaamuna.

– Tie saatiin auki, koska lentokoulutustavoitteet saatiin toteutettua jo kello 15 mennessä torstaina. Torstai oli muutenkin ns. varapäivä, jos esimerkiksi sää olisi jonain päivänä estänyt lennot kokonaan, jolloin lentoja olisi tehty myöhempään torstaina, kertoo tiedotussihteeri Virpi Ruotsalainen Ilmasotakoululta.

Alun perin Keski-Suomen ely-keskuksen kanssa oli sovittu, että tietä ei pidetä suljettuna ja varattuna turhaan, vaan että se avataan niin pian kuin mahdollista lentojen päättymisen jälkeen. Esteiden ja rakenteiden purku kesti kolme tuntia.

Ely-keskus huolehti liikennemerkkiasiat kuntoon purun aikana. Samaan aikaan purettiin myös kiertotiejärjestelyjä esimerkiksi Kangasnimen keskustassa. Ilmasotakoulun mukaan yhteistyö sujui hyvin kaikkien tahojen kesken.

Varalaskupaikan sivuille valettiin betonirakenteita ennen harjoitusta. Ne liittyivät maantietukikohdan laskeutumisvaloihin, ja rakenteet on nyt harjoituksen päätyttyä siirretty tien syrjään.

Kiertotiejärjestelyt ovat alustavan tiedon mukaan onnistuneet. Poikkitien kunnosta ei perjantaina ollut vielä tietoa.

Rieskalantien yksityistien tiekunnan puheenjohtaja Arto Hölttä kertoo, että tien kunto jäi yllättävän hyväksi liikennemäärät huomioiden. Liikennemäärät kun olivat isompia kuin ennakkoon oletettiin.

– Liikenne sujui rauhallisesti ja maltilla. Hienoa oli, että tietä käytettiin koko sen leveydeltä laitaan asti, mikä vähentää urautumien muodostumista. Automäärät olivat kyllä suurempia kuin mitä odotettiin, toteaa Hölttä.

Parhaimmillaan tietä käytti harjoituksen aikana 80 autoa per tunti. Tiedossa on 2 ulosajoa, joista toinen oli puolustusvoimien maasturi. Myös muutamasta rekasta on havainnot, vaikka tiellä oli 10 tonnin painorajoitus.

Rieskalantien painorajoitukset on purettu perjantain aikana. Keski-Suomen ely-keskus tulee tarkastamaan Rieskalantien sen kasvaneesta käytöstä aiheutuneiden korvausten määrittelemiseksi.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Baana -22 -harjoitus päättyi torstaina odotettua aiemmin, joten Nelostiekin saatiin auki liikenteelle jo torstai-illaksi. Lentokentän pohjoisen puolen tiesulun osat odottivat vielä perjantaina pois kuljetusta.