Sana sunnuntaiksi: Tarvitsemme kasvunvaraa

Lapsuudenkodissani olin sisarussarjani vanhin. Sisko peri vaatteita minulta ja minä olin se onnellinen, joka vanhimpana sain useimmiten uutta. Kun äidin kanssa kävimme vaateostoksilla ja sopiva löytyi, äiti sanoi: ”Otetaan kuitenkin tuo numeroa isompi. Pitää olla kasvunvaraa.” Muistan, että se harmitti minua joskus. Alussa liian iso vaate tuli kuitenkin jossain vaiheessa sopivaksi. Sitten se alkoi puristaa ja siirtyi lopulta pikkusiskon komeroon. Meidän on hyvä aina ajatella ympärillemme kasvunvaraa. Vain sellaisessa vaatteessa, joka ei ole liian tiukka tai pieni, on tilaa kasvaa.

Voidaksemme kasvaa uskossa me tarvitsemme myöskin kasvunvaraa. Suuren Kaikkivaltiaan Jumalan ansioton rakkaus, joka ojennetaan meille Hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa ottaa meidät vastaan sellaisina kuin olemme.

Syntymämme hetkestä lähtömme päivään me kasvamme. Kasvaaksemme ihmisinä, me jokainen tarvitsemme kokemuksen siitä, että kelpaamme sellaisina kuin olemme. Kasvaminen ei ole vain lasten etuoikeus, vaan kuuluu jokaiselle. Antakaamme itsellemme ja toinen toisillemme kasvunvaraa. Jokaisella on oikeus kasvaa, on oikeus etsiä, oikeus erehtyä, oikeus saada anteeksi.

Kasvun suunta Jumalan valtakunnassa on merkillinen. Mikkelinpäivän evankeliumissa Jeesus muistuttaa meitä siitä, että lapsi on suurin taivasten valtakunnassa ja meidän tulisi kasvaa lasten kaltaisiksi (Matt 18:1–5). Pienemmäksi siis. Usein täytämme koko käytettävissä olevan tilan äänellämme, mielipiteillämme ja varmuudellamme. Kun kasvamme pienemmiksi, syntyy kasvunvaraa nähdä ympärille, nähdä lähimmäinen.

Syksyllä, kun luomakunnan kasvu kääntyy kohti lepoaikaa, me kiitämme Jumalaa kasvusta ja siitä johdatuksesta, jolla Hän on meitä elämämme matkan varrella kuljettanut. Se matka, jota Jumala sinua on kuljettanut ja se kasvu, jonka hän sinulle ihmisenä on antanut, ei ole ohitse. Tämä päivä on Jumalan suuri lahja, se on osa matkaasi ja mahdollisuus kasvuun. Sanassaan Jumala antaa meille kasvun eväät, Hän antaa myös kasvunvaraa.

Annukka Nuto

Joutsan seurakunnan kappalainen