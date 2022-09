Petteri Nykky muistelee Joutsassa viettämäänsä kymmentä kesää lämmöllä – Tällä hetkellä aikaa mökillä oleiluun ei salibandyn ja golfin valmentajalla löydy

Työt Suomen miesten salibandymaajoukkueen päävalmentajana sekä Golfliiton liittovalmentajana vievät nykyään Sipoossa asuvaa Petteri Nykkyä paljon reissuhommiin Suomessa sekä ulkomaille.

Vuonna 1965 syntynyt Nykky on kuitenkin ennen kiireisiä pelaaja- ja valmentajavuosiaan ehtinyt viettää paljon aikaa Joutsassa. Nykyn äiti, vuonna 2007 edesmennyt Lyyli Nykky oli syntyjään joutsalainen. Lyyli ja puolisonsa Leo Nykky omistivat Mäntylän tilan, joka oli Lyylin kotitilasta Niemelästä lohkottu.

– 7-vuotiaasta 17-vuotiaaksi vietin kaikki kesät Joutsassa mökillä. Heti kesäloman alettua tulin Joutsaan ja pääsin tekemään mitä erinäisempiä hommia. Olin muun muassa Niemelässä Sukasella renkinä ja opettelin ajamaan traktorilla. Kesät olivat ikimuistoisia ja opettavaisia nuorelle. Ennen kaikkea niistä on mielessä lämpimiä muistoja, tuumaa Nykky.

Kymmenen kesää putkeen Joutsassa olivat ikimuistoisia nuorelle miehenalulle. Kesätöiden ohella Nykky vietti vapaa-aikaansa kalassa ja uimassa. Aamusta suunnattiin ongelle Selkäsaaren taakse, mistä päivällä tultiin välillä takaisin mökille uimaan ja saunomaan. Suonteen kalavedet ovat tulleet Nykylle tutuiksi.

Myös urheilu on ollut vahvasti mukana jo Nykyn lapsuudenkesissä: kirkonkylän silloiselle urheilukentälle tehtiin kisareissuja naapurin lasten kanssa. Tikanheitto, jousiammunta ja seiväshyppy olivat Nykyn suosikkeja.

– Pylväläisen Mikko ajoi maitoautoa ja hyppäsin useasti kyytiin, yhdessä sitten keräiltiin maitoja kyliltä. Tykkäsin kaikesta karjanhoitoon ja maataloustöihin liittyvästä, ainoastaan sokerijuurikkaan harvennus ei ollut mieleistä hommaa. Myös mopot kuuluivat kuvioihin, Pylväläisen Timon kanssa ajeltiin kylille ja takaisin. Edelleen kaksi mopoa on mökkitontilla tallessa, tuumaa Nykky.

Petteri Nykyllä on Joutsan kesistään lämpöisiä muistoja. Kuva: Petteri Nykyn kotialbumi

Vuonna 1982 Nykky muutti Amerikkaan ja vuonna 1987 asuinpaikaksi valikoitui opintojen perusteella Jyväskylä. Samana vuonna Nykyn vanhemmat muuttivat syrjäkylältä Joutsan kirkonkylälle eläkepäiviä viettämään. Petteri vieraili aktiivisesti Joutsassa 2000-luvulle asti lastensa kanssa.

Vanhempien kuoltua myös käynnit Joutsassa ovat jääneet. Aiemmin perheen nimissä ollut mökkipaikka on vuodesta 2001 ollut Nykyn nimissä ja on edelleen, joskin itse mökki ei enää ole asuinkelpoinen.

– Olin Sveitsissä valmentamassa reilut kymmenen vuotta sitten ja Suomalaisen Keijo soitti minulle, että laittavat mökistä sähköt veks. Rakennus oli ollut pitkään käyttämättä ja ajautunut asuinkelvottomaksi. Tontilla sijaitseva toinen mökki ja rantasauna ovat kuitenkin edelleen tietääkseni jonkinlaisessa kunnossa, summaa Nykky.

Nykyään kahden työn yhdistäminen vie arjesta suuren osan, eikä kesämökille vierailuun ole juurikaan viime vuosina löytynyt aikaa. Nykky kertoo pyörähtäneensä viime kesänä melko umpeen kasvaneella mökkitontilla, mutta sittemmin reissut Joutsaan ovat jääneet.

– Tällä hetkellä olen aika ison osan vuodesta töiden perässä ulkomailla ja kiirettä pukkaa. Kovinkaan usein ei tiedä pitkälle ohjelmaa, sillä suunnitelmat saattavat muuttua näiden lajien parissa nopeasti. Nyt elokuun alussa olin Vierumäellä golfin parissa ja melkein heti perään suuntasin Eerikkilään valmistautumaan marraskuun MM-kisoihin miesten salibandyjoukkueen kanssa, listaa Nykky.

Työ miesten salibandymaajoukkueen päävalmentajana ja Golfliiton valmentajana vie Nykkyä suureksi osaksi vuodesta ulkomaille. Kuva: Juhani Järvenpää

Mutta mitä mökille tulevaisuudessa tapahtuu ja tulisiko siitä kenties eläkepäivien paikka, sitä ei Nykky vielä osaa ennustaa.

– Golfiin hurahtaneena olisi kiva, jos mökki olisi aivan golfkentässä kiinni. Toki Hartolassa on kenttä, mutta sinnekin on matkaa. Kaiken kaikkiaan Joutsasta on hyvät muistot olemassa, kenties niitä vielä joskus tulee lisää, pohtii Nykky.

Petteri Nykky

• Valmistunut Jyväskylän yliopistosta filosofian maisteriksi, suorittanut ammattivalmentajan tutkinnon

• Pelannut Salibandyliigassa pitkän uran vuosina 1991–1998 ennen valmennukseen siirtymistä

• Toiminut Suomen miesten salibandymaajoukkueen päävalmentajana vuodet 2004–2010, 2017-

• Voittanut kolme salibandyn maailmanmestaruutta vuosina 2008, 2010 ja 2018

• Toiminut Suomen Golfliiton liittovalmentajana vuodesta 2011

Jonna Keihäsniemi

Vaikka nykyään työt vievät Petteri Nykkyä ulkomaille, on hän lapsuudessaan viettänyt paljon aikaa perheen mökillä Joutsassa. Kuva: Juhani Järvenpää