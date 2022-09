Baana 22 -ilmasotaharjoitus toi Hornetit Joutsan varalaskupaikalle

Ilmavoimien Baana 22 -maantietukikohtaharjoituksen lento-osuus alkoi maanantaina hieman ennen kello 11.00. Useampi Hornet-taisteluhävittäjä harjoitteli nousua ja laskua kapealle varalaskupaikalle perustetulle kiitotielle. Neljän hävittäjän parvi kierteli aluetta tehden toistoja lasku- ja nousukiidoissa rutiinin saavuttamiseksi.

Kiivain taisteluhävittäjien harjoittelujakso ajoittuu Ilmavoimien tiedotuksen mukaan maanantain ja tiistain väliselle ajalle. Tuolloin on luvassa myös yölentotoiminnan harjoittelua, ja lentoja on odotettavissa jopa lähelle puolenyön tunteja. Kuitenkaan lentotoiminta ei ole yhtäjaksoista, vaan noudattaa tiettyjä syklejä, mikä antaa helpotusta lentomeluun.

LVIALA PM Autohuolto Oy Rautakauppala

Myöhemmin viikolla paikalle lennetään niin suihku- kuin potkuriharjoituskoneilla. Myös kaksimoottorisen kuljetuskoneen laskuja on odotettavissa.

Harjoitus alkoi jo sunnuntai-iltana kello 20.00 Nelostien sulkemisella. Liikenne Jyväskylän ja Lahden suuntiin ohjattiin siitä lähtien kiertotielle. Nelostie on nyt suljettu Joutsassa välillä Korpilahdentien liittymä–Pertunmaantien liittymä aina perjantaiaamuun 30.9. klo 06.00 väliseksi ajaksi. Myös Tammihaaran tienoilta löytyy samanlainen sulku.

Tuona aikana valtatien liikenne ohjataan Keski-Suomen ely-keskuksen määrittelemille kiertoteille, ja välillä Jyväskylä–Lahti autoilijat ohjeistetaan käyttämään Kangasniemen ja Lievestuoreen kautta menevää reittiä. Käytettävissä on myös Leivonmäeltä Joutsaan johtava Poikkitie. Reiteille on kattava opastus.

Harjoituksen ajan suljettu tieosuus ja maantietukikohta ovat vartioitua sotilasaluetta, jossa liikkuminen on kielletty.

Baana on samalla myös iso yleisötapahtuma. Varalaskupaikan eteläpään teollisuuslaitoksille johtava tiealue on täynnä lentokoneista kiinnostunutta väkeä, katsojamääräksi voi arvioida reippaasti toistasataa henkeä.

Lasse ja Jouko Aartolahti olivat tulleet paikalle Sysmästä asti. He olivat varustautuneet tuoleilla, kahvilla ja eväillä. Lentoharjoitukset kiinnostavat, sillä he ovat aikaisempina vuosina käyneet myös Lusin vastaavissa harjoituksissa. Epävakaa maailmanaika ja Venäjän harjoittama sotiminen merkitsevät kummankin mielestä sitä, että Puolustusvoimien on viisasta harjoitella ja esitellä valmiuttaan.

– Tämähän on sellaista sapelinkalistelua, että näytetään, että täältä pesee, jos joku tänne yrittää hyökätä, toteaa Lasse Aartolahti.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Hornet-taisteluhävittäjät näkyvät ja etenkin kuuluvat voimakkaasti Joutsan varalaskupaikalla meneillään olevassa Baana 22 -maantietukikohtaharjoituksessa.