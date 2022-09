Valtiovarainministeri Annika Saarikon perjantain 23.9. kunta- ja yritysvierailu Joutsaan on peruuntunut

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) tälle perjantaille 23.9. merkitty kunta- ja yritysvierailu Joutsaan on viime kädessä peruuntunut. Tämä siitä syystä, koska pääministeri Sanna Marin on kutsunut valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan koolle jo tänään iltapäivällä ja myös ministeri Saarikko on velvoitettu siihen osallistumaan.

Kuntavierailun peruuntumisesta tänä aamuna informoinut ja vierailun järjestämisessä keskeisellä tavalla mukana ollut Joutsan kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen (kesk.) harmitteli kovasti asiaa. Hänen mukaansa Saarikon Joutsan käynnille pyritään löytämään uusi ajankohta.

Maukonen kertoi, että tälle päivälle kaavailtu ohjelma toteutetaan kuitenkin osittain, ja siis ilman valtiovarainministerin läsnäoloa. Yleisö- ja kahvitustilaisuus Huttulassa järjestetään ja siellä mukana ja äänessä on Keskustan Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja Sinikka Varila. Ministerivierailu Joutsan kuntaan ja yrityskäynti Profin Sydänpuu ikkunat ja ovien tehtaalla jäävät tällä erää kokonaan pois. Keskustan oma, sisäinen kutsuvierastilaisuus Lamminmäellä sen sijaan illalla pidetään ja sinne on Pauliina Maukosen mukaan tulossa tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.).

Marko Nikkanen