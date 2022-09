Baana-22 -ilmasotaharjoituksen rajoitusalue julkistettu

Baana-22 -ilmasotaharjoituksen ajan suljettu tieosuus ja maantietukikohta ovat vartioitua sotilasaluetta. Ilmasotakoulu julkisti harjoituksen rajoitusalueet karttaesityksenä.

Punaisella alueella on kaikki liikkuminen kielletty, minkä lisäksi kartasta ilmenee vielä alueet, joilla liikkumista on rajoitettu. Liikkuminen rajoitettu -alue on suljettu yleiseltä liikenteeltä ja liikkumiselta, mutta alueella oleville kiinteistöille mahdollistetaan kulkeminen joko saatetusti tai erikseen sovittavalla tavalla. Käytännön järjestelyistä näissä tilanteissa vastaa turvallisuuspäällikkö sotilasmestari Jouni Leppämäki.

Droonien lennätys on kielletty koko rajoitusalueella. Ilmasotaharjoitus pidetään Joutsan varalaskupaikalle perustettavalla tilapäisellä sotilaslentopaikalla 25.9.–30.9.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Ilmasotaharjoituksen rajoitusalueet varalaskupaikan ympäristössä. Lähde: Ilmasotakoulu.