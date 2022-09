Rieskalantietä saa käyttää sotaharjoituksen aikana, kunhan ajaa hiljaa – raskas liikenne pysyköön poissa

Ilmasotakoulu pitää Baana 22 -maantietukikohtaharjoituksen Joutsan varalaskupaikalle perustettavalla tilapäisellä sotilaslentopaikalla 25.9.–30.9. Tämä aiheuttaa muutoksia liikenteeseen, koska Nelostie suljetaan Joutsassa välillä Korpilahdentien liittymä–Pertunmaantien liittymä 25.9. klo 20.00–30.9. klo 06.00 väliseksi ajaksi.

Tuona aikana valtatien liikenne ohjataan kiertotielle, ja välillä Jyväskylä–Lahti autoilijat ohjeistetaan käyttämään Kangasniemen ja Lievestuoreen kautta menevää reittiä. Leivonmäeltä pääsee myös Poikkitietä Joutsaan. Yhteistä näille on, että väylät ovat valtion teitä, alemmalle tieverkolle 7.000 auton päivittäistä liikennettä ei haluta ohjata. Opastustauluja tullaan sijoittamaan tälle reitille runsaasti, joten on oletettavaa, että valtaosa pitkämatkalaisista käyttää yllä mainittuja teitä.

LVIALA PM Autohuolto Oy Rautakauppala

Nykypäivän realismia on kuitenkin, että navigointilaitteet ohjaavat tielläliikkujat myös tämän alemmalle tieverkostolle, eli käytännössä yksityisteille. Rieskalan yksityistie otti tämän asian haltuunsa etupainotteisesti.

Rieskalantien yksityistien tiekunnan puheenjohtaja Arto Hölttä kertoo, että tietä saavat käyttää sotaharjoituksen aikana henkilöautolla ja siihen rinnastettavilla kulkuneuvoilla ajavat. Reitillä on 40 km/h nopeusrajoitus ja 10 tonnin painorajoitus sunnuntai-illasta 25.9. aina perjantaihin 30.9. asti.

– Henkilöautoilla saa ajaa, mutta raskaan liikenteen on pysyttävä poissa. Nopeusrajoitus on asetettu 40 km/:n tasolle, koska Rieskalantie on paikoin kapea. Monessa kohtaa tie on 4 metriä leveä, mutta sitäkin kapeampia kohtia löytyy.

– Eli malttia ja varovaisuutta siihen ajamiseen, ajakaa hiljaa, ja esimerkiksi kohtaamistilanteissa olisi hyvä varautua pysähtymään leveämmälle kohdalle, varoittaa Hölttä.

Tiekunta on sopinut Keski-Suomen ely-keskuksen kanssa, että lisääntyneestä liikenteestä aiheutuneet kulut korvataan.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Rieskalantien yksityistien tiekunnan puheenjohtaja Arto Hölttä on niiden liikennemerkkien äärellä, joiden määräämällä tavalla Rieskalantiellä on liikennöitävä Baana 22 – maantietukikohtaharjoituksen aikana. Eli hiljaa ja varovaisesti, eikä raskasta liikennettä.