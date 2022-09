Joutsan seurakunnan kirkkoneuvosto on käsitellyt 15.9. kahta irtisanoutumista. Kirkkoherra Tuula Leppämäki on ilmoittanut irtisanoutuvansa Joutsan kirkkoherran virasta 1.12.2022 alkaen. Kappalainen Annukka Nuto on myös irtisanoutunut virastaan. Hänen määräaikansa tälle on 1.1.2023 alkaen.

Kumpikin irtisanoutuminen liittyy eläköitymisiin.

