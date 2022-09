Joutsalaislähtöinen Teemu Rämö tekee musiikkiuraa Tanskassa

Joutsasta on ponnistanut maailmalle useita mielenkiintoisia musiikkialan nimiä, yhtenä heistä Tanskassa asuva 29-vuotias multi-instrumentalisti, tuottaja ja lauluntekijä Teemu Rämö.

Ensikosketuksen musiikkiin nelilapsisen perheen toiseksi nuorimpana varttunut Rämö sai jo ennen kouluikää. Vanhempien sisarustensa käydessä soittotunneilla myös hän halusi soittotunneille, ja pääsikin kokeilemaan soittimia kansalaisopiston Pynnölän koululla järjestämässä soitinpiirissä. Siellä pianosta muodostui soitin, jota hän alkoi soittaa peruskouluikään tultuaan musiikkiopiston tunneilla. 15-vuotiaana pääinstrumentiksi vaihtui kitara.

Nyt aikuisiällä, valmistuttuaan musiikkipedagogiksi Karelia-ammattikorkeakoulusta ja suoritettuaan maisteriopinnot rytmisen kitaran koulutusohjelmassa tanskalaisessa The Royal Academy of Music -oppilaitoksessa, Rämö katsoo nuoruusiän musiikkikouluopintojen antaneen hyvät valmiudet lähteä kehittämään osaamista myös korkeakoulutasolla.

– Perusta on ollut hyvällä mallilla. Ollaan keskitytty oikeisiin asioihin, hän sanoo.

Teemu Rämö asuu nykyisin Aalborgin kaupungissa Pohjois-Tanskassa. Rämön perhettä asuu yhä Joutsassa ja hän käykin paikkakunnalla edelleen muutaman kerran vuodessa.

Teemu Rämö on julkaissut albumit Time To Define, Isolation ja Truthseeker sekä osin Joutsassa äänitetyn ep:n Fight Against The World. Ensimmäinen albumi oli kitaralevy, toinen enemmän progressiivista metallia ja kolmas käsitteli eri kitaravireiden käyttöä kappaleiden teossa. Viimeksi mainittu teema kumpusi opinnäytetyöstä, jossa Rämö oli tutkinut aihetta teoriassa.

– Ajatuksena oli hyödyntää viittä eri kitaravirettä. Albumilla päätyi olemaan yhdeksän kappaletta, eli käytännössä kirjoitin melkein joka vireellä kaksi kappaletta.

Parhaillaan Rämö tekee uutta albumia. Hän on kaavaillut käyttävänsä kappaleiden teossa enemmän seitsemänkielistä kitaraa, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä vielä raskaampaa musiikkia.

Kuten monet muutkin musiikintekijät nykyään, myös Rämö hyödyntää musiikkinsa esille tuomiseen laajasti sosiaalista mediaa. Hän pitää esillä oloa etenkin itsenäiselle musiikintekijälle tärkeänä, sillä sitä kautta voi tuoda esiin osaamista ja musiikkia, ja kommunikoida musiikistaan kiinnostuneiden kanssa.

Rämölle esillä olo on poikinut esimerkiksi pääsyn yhdysvaltalaisen kitaravalmistaja PRS Guitarsin Pulse Artist -ohjelmaan. Kyse on nouseville artisteille tarkoitetusta ohjelmasta, jonka kautta saavat näkyvyyttä sekä artisti että kitaravalmistaja, jonka kitaroita ja muita tuotteita artisti sopimuksen myötä käyttää. Tehdessään yhteistyötä PRS Guitarsin kanssa Rämö on kovassa seurassa, sillä saman valmistajan kitaroita käyttävät esimerkiksi Carlos Santana ja John Mayer.

Kitarasta tuli aiemmin klassista pianoa soittaneen Teemu Rämön pääinstrumentti teini-iässä. Kitaransoitossa nuorta Rämöä innostivat muun muassa suomalainen rockbändi Poets of The Fall ja tunnettu yhdysvaltalainen rock-kitaristi Steve Vai. Kuva: Lucas Illanes

Keikkojakin Teemu Rämö on tehnyt, joskin viime aikoina vähän. Tänä kesänä hän soitti esimerkiksi muutamia akustisia soolokeikkoja, ja aikoo tehdä niitä jatkossakin. Bändin kanssa keikkailu edellyttäisi soittajien palkkaamista, mutta sitä Rämö ei ole toistaiseksi tehnyt.

– Tällä hetkellä esimerkiksi Pohjois-Tanskassa rumpalin löytäminen tämäntyyppiseen musiikkiin on ollut erittäin haastavaa.

Rämö ei sulje pois mahdollisuutta, että hänet nähtäisiin joskus keikalla Joutsassakin, Joutopäivillä tai muutenkin.

– Joutopäivät tietenkin on paikkakunnan isoin tapahtuma ehdottomasti, niin se olisi kyllä aika hienoa siellä joku vuosi olla.

Viime vuodet Rämön kotikaupunki on ollut Pohjois-Tanskan runsaan 100.000 asukkaan Aalborg, jonne hän päätyi alun perin korkeakoulun opiskelijavaihdon kautta. Hän viihtyy Aalborgissa ja opiskelee siellä maan kieltä.

– Päivittäiset keskustelut onnistuvat jo tanskaksi. Se on omanlainen kielensä. Siinä on jujunsa, että siihen pääsee kiinni.

Pohjois-Tanskassa ei asu Rämön mukaan kovin paljoa suomalaisia, eikä alueella kuule juurikaan suomen kieltä. Siksi Rämö kaipaakin jossain määrin suomalaisuutta tai Suomen kulttuuria.

– Saunan puuttuminen on ehkä se pahin, hän nauraa.

Tarja Kuikka

Yläkuva: Lucas Illanes