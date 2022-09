Kuvia, jäähyväisrunoja ja tunnustus hyvälle metsästyskaverille – Lemmikkieläinten hautausmaalla lepää monta omistajalleen tärkeää ystävää

Joutsan varalaskupaikan eteläpäässä Nelostien tuntumassa on metsäinen alue, jossa lepäävät ainakin Vili, Retu, Onni, Pelle, Aatu ja Tessu sekä monta muuta edesmennyttä lemmikkieläintä. Kyse on pienlemmikkien hautausmaasta, josta löytyy tällä hetkellä ristien ja muistokivien perusteella noin kolmekymmentä merkittyä hautaa.

Vaikka sijaitseekin vain kivenheiton päässä Nelostiestä ja pienen matkan päässä Joutsan keskustasta, alue on monelle paikallisellekin vieras. Alueelle pääsee kulkemaan vanhan kaatopaikantien kautta, mutta aluetta ei ole merkitty maastoon minkäänlaisin kyltein tai opastein. Kesäaikaan sen paljastavat ohikulkijoille vain metsiköstä heinikon seasta pilkistävät ristit ja muu muistojen vaalimiseksi haudoille jätetty rekvisiitta kuten lyhdyt ja muistotaulut.

Alue on toiminut lemmikkien hautausmaana tiettävästi ainakin parinkymmenen vuoden ajan. Viimeisin hautaus on tehty risteihin kirjoitettujen merkintöjen perusteella vuonna 2020.

Lemmikkihautausmaan alueen omistaa Joutsan kunta, mutta ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijon mukaan kunta ei kuitenkaan vastaa alueen kunnossapidosta. Jos siis haluaa lemmikkinsä viimeisen leposijan alueelle, ja haluaa haudan myös pysyvän siistinä, on kunnossapito hoidettava itse.

Muutenkin aluetta voi ympäristötarkastajan mukaan käyttää ihan omin päin, eli hautaamisesta ei tarvitse ilmoittaa kuntaan, eikä se myöskään maksa mitään. Ohjeistusta siihen, miten haudankaivuun suhteen on syytä toimia, Masalin-Weijo kuitenkin antaa. Ensinnäkin hauta on kaivettava riittävän syväksi, jotta rotat, ketut tai muut eläimet eivät pääse käsiksi siihen. Syvyyttä on oltava vähintään metri.

– Samasta syystä hauta pitää myös peitellä kunnolla ja sulkea tiiviisti. Hauta kannattaa merkitä selvästi esimerkiksi kivillä, ettei sen päälle vahingossa haudata, sanoo Masalin-Weijo.

Eläin on hänen mukaansa suositeltavaa tuhkata ennen hautaamista, jolloin alueella liikkuvista villieläimistä ei ole haittaa. Tuhkattuna hautaamisen ohella vaihtoehtoina on myös joko haudata eläin sellaisenaan tai maatuvassa rasiassa tai arkussa tai maatuvaan kankaaseen käärittynä.

– Maatumattomien kääreiden kuten muovipussien käyttö on kielletty.

Mitään välineitä hautaamiseen ei ympäristötarkastajan mukaan paikalla ole tarjolla, vaan ne on tuotava tullessaan. Samoin mahdolliset roskat, esimerkiksi kynttilöiden muovikuoret, on vietävä mennessään.

Kierros Joutsan lemmikkieläinten hautausmaalla osoittaa, miten tärkeitä karvaiset ystävät ovat eläessään omistajilleen olleet. Osalla haudoista on eläinten kuvia ja jäähyväisrunoja ja yhdellä jopa tunnustus hyvälle metsästyskaverille.

Tarja Kuikka