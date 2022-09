Sukututkimuspiiri aloitti Joutsassa

Joutsassa käynnistyi maanantaina Lahden seudun sukututkijat ry:n ja Keski-Suomen Sukututkijat ry:n järjestämä sukututkimuspiiri. Joutsalaisen sukututkimusneuvoja Sari Virtasen (kuvassa 3. vas.) vapaaehtoispohjalta vetämän piirin ensimmäisessä tapaamisessa oli paikalla kymmenen omasta suvustaan kiinnostunutta, osa pidemmälle tutkimuksissaan edenneitä, osa vähemmän harrastaneita.

Vaikka ensimmäinen kokoontuminen oli ja meni, jatkossa kerran kuukaudessa Hyvinvointituvalla järjestettäviin tapaamisiin ovat Virtasen mukaan yhä tervetulleita uudetkin tulijat. Ajatuksena on, että aloittelijat ja pidemmälle ehtineet voivat tehdä piirissä yhteistyötä.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

– Jaetaan vinkkejä, neuvotaan, ohjataan, voidaan ratkoa yhdessä solmuja, mitä on tullut tutkimuksessa eteen. Niitähän on monesti. Ja varsinkin, jos ei käytä netistä löytyviä yhteisöpalveluja, niin sellaiset sukututkijat ovat varmasti aika yksin mahdollisten ongelmiensa kanssa, sanoo Virtanen.

Varsinaisesta sukututkimuskurssista ei ole hänen mukaansa kyse, vaan tapaamisissa on tilaa ja aikaa keskustelulle. Osallistuminen ei edellytä järjestäjäyhdistysten jäsenyyttä, eikä myöskään maksa mitään.

Sukututkimuspiiri pyörähti käyntiin Lahden seudun sukututkijoihin kuuluvan Virtasen omasta aktiivisuudesta ja myös tarpeesta saada Joutsaan sukututkimusharrastajille yhteisiä kokoontumisia, sillä sellaisia ei ole ollut. Jatkossa niitä siis nyt on, seuraavan kerran 3.10. Lisäksi piirillä on oma Facebook-ryhmä, jossa osallistujat saavat tapaamisten väleillä yhteyden toisiinsa.

Sari Virtanen itse aloitti sukututkimuksen parissa intensiivisen harrastamisen pari vuotta sitten. Elämäntilanteen muututtua hänelle tuli tarve ja myös mahdollisuus selvittää historiaansa ja juuriaan.

– Olen aika tuore harrastaja itse, mutta tämä on vienyt minut mukanaan. Sukutukimus laajempana käsitteenä kiinnostaa henkilö- ja paikallishistorian kautta. Eli ei ole kyse vain omista juuristani, ne sain selvitettyä. Nyt haluan neuvoa ja auttaa muitakin harrastuksen pariin.

Sukututkimuspiirin aloituskokoontumiseen osallistunut joutsalainen Heli Brofelt innostui sukututkimuksesta puolisen vuotta sitten enemmän, ja halusi selvitellä, mistä hänen hieman erilainen sukunimensä on lähtöisin. Ennestään hänellä oli sukunsa historian selvittelystä sen verran taustaa, että hän oli parikymmentä vuotta sitten saanut kirjan, johon pystyi keräämään tietoja suvustaan.

– Silloin oli vielä mummot ja papatkin hengissä, ja heiltä silloin vähän kyselin ja kirjasin ylös. Mutta sitten tämä touhu unohtui vuosikymmeniksi, ja sitä nyt harmittelen, ettei silloin tullut enempää kyseltyä, sanoo Brofelt, jonka sukujuuret juontavat äidin puolelta Karjalan Pälkjärvelle ja Antreaan ja isän puolelta Joutsan Marjotaipaleeseen.

Sukunimeään koskevassa selvittelyssä Brofelt on päässyt vasta 1700-luvun loppupuolelle ja vain Hartolaan asti. Sen enempää hän ei vielä nimen historiasta tiedä. Välineinä selvitystyössä hän on käyttänyt monia sukututkijoille tuttuja kanavia, esimerkiksi Geniä, My Heritagea, Hiskiä ja vanhoja kirkonkirjoja. Sukututkimukseen uppoutuminen vie Brofeltin mukaan helposti paljon aikaa, mutta hän pitää sitä mielenkiintoisena ja sanoo olevansa kiinnostunut sukulaisten yhteydenotoistakin.

– Meillä on niin pieni suku Brofeltin puolelta, että olisihan se ihan kiva vaikka jotain isän serkkuja tai minun pikkuserkkuja jostain löytää.

Tarja Kuikka