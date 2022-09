THL suosittelee ikääntyneiden ja riskiryhmien koronarokotussuojan tehostamista syksyllä rokotteen tehosteannoksilla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee tänä syksynä uutta koronan tehosterokotusta kaikille 65 vuotta täyttäneille, 18 täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille.

Tehosterokotteen voi ottaa tulevalla syyskaudella, kun edellisestä rokotuksesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Rokotteen ottamista suositellaan myöhemmin syksyllä influenssarokotuksen kanssa samalla käynnillä. Influenssarokotusten alkamisesta Seututerveyskeskus tiedottaa syksyllä.

Erona aiempaan ohjeistukseen on, että tehosteannoksen kohderyhmien osalta ei ole enää merkitystä, montako rokotetta henkilö on aiemmin saanut tai kuinka monta kertaa hän mahdollisesti on sairastanut koronan.

Joutsan osastonhoitaja Merja Sivanteen mukaan koronarokotuksia annetaan tällä hetkellä Joutsassa 1–2 päivänä viikossa. Rokotuksia annetaan noin 40–55 kappaletta per päivä. Sivanne toteaa, että kysyntää seurataan ja tarvittaessa resursseja lisätään, jos niitä on saatavilla.

– Tällä hetkellä vapaita aikoja on varattavissa 27.9. ja seuraavat menevät lokakuulle. Rokotuskattavuudesta en osaa kommentoida tarkemmin, mutta hyvin aikoja rokotuksiin on varattu, kiteyttää Sivanne.

THL suosittaa tehosterokotuksen ajoittamista influenssarokotuksen kanssa samalle käynnille.

– Influenssarokotuksiin on sen verran tietoa, että niitä tulee Suomeen syys-lokakuun aikana. Samoihin aikoihin saadaan niihin liittyvät materiaalit esimerkiksi paikallista tiedottamista varten. Kampanjointia on suunniteltu valtakunnallisesti marraskuuksi tiedotusvälineisiin ja tänä vuonna kampanjoinnin pääkohderyhmänä ovat 65-vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat, summaa Sivanne.

THL:n ylläpitämän koronarokotustilaston mukaan 6.9.2022 mennessä Joutsassa yli 18-vuotiaiden väestöstä 1.rokotteen on saanut 90,8 %, 2.rokotteen 88,5 %, 3.rokotteen 72,5 % ja 4.rokotteen 22,6 %.

Luhangassa yli 18-vuotiaista 1.rokotteen on saanut 89,5 %, 2.rokotteen 85,3 %, 3.rokotteen 67,7 % ja 4.rokotteen 18,9 %.

