Reeti-Ralli järjestetään nyt toista kertaa Luhangassa

Reeti-Ralli 2022 ajetaan 17.9. Luhangassa. Reeti-Ralli järjestetään nyt toista kertaa, ja kisaorganisaatiota pyörittää Yellow Racing Team.

Kilpailu ajetaan kansallisena kylärallina. Kilpailun keskuspaikka sijaitsee Luhangassa. Reitillä on 5 erikoiskoetta (vain yhteen kertaan ajettavia). EK-kilometrejä on 40,3, ja koko reitin pituus on 120 km. Matkalla on yksi varsinainen järjestetty huolto. Erikoiskokeet ajetaan pääosin yksityisteillä yhdellä vauhdikkaalla valtion tiellä maustettuna. Pääosin tiet ovat keskivauhdikkaita sisältäen myös pienempää tietä.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Ilmoittautuminen on vielä kesken, mutta jo nyt tiedetään, että kauimmainen kilpailija tulee Puolasta asti R5-luokan Ford Fiestalla. Kari ja Tatu Mutkala Joutsasta avaavat reittiä numerolla yksi. Antti Aro ja Johannes Huuskola edustavat kisassa Luhankaa.

Janne Airaksinen

Aki Virtaniemi