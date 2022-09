Eija Pihlajamäen luontoaiheisia akvarellitöitä kirjastossa

Joutsan pääkirjastossa on parhaillaan esillä luhankalaisen Eija Pihlajamäen akvarellimaalauksista koostuva näyttely Voimaa vuodenajoista. Näyttelyssä on esillä parikymmentä teosta, joiden aiheena on luonto – muun muassa joutsenet ja erilaiset kukat.

Näyttely sai Pihlajamäen mukaan kipinän kevättalvella sen jälkeen, kun hän oli maalannut kuvia tammikuussa ilmestyneeseen, lapsille tarkoitettuun Luonto lahjana -kirjaseensa.

– Tasavuosien täyttäminen lähestyvästä vanhuudesta kirpaisi. Voimaa vuodenajoista kuulosti helposti samaistuttavalta teemalta. Miten ihastuttavat vuodenajat meillä onkaan. Lintujen keväiset paluut, kesän kauneus ja kasvu, syksyn värit ja talven puhtaus, ne koskettavat, sanoo Pihlajamäki.

Hänen taideharrastuksensa sai alkunsa 1990-luvun alussa, kun Luhankaan saatiin kansalaisopiston tiimoilta maalaus- ja piirustusopetusta. Opettajina toimi korpilahtelainen taiteilijapariskunta Johanna Mäkitalo ja Seppo Uurainen.

– Silloin vielä taideharrastus kiinnosti väkeä ja saatiin ryhmä kasaan. Siitähän se on kiinni, että pitää olla tietty määrä kurssille tulijoita. Pohjois-Päijänteen kansalaisopiston yhteisnäyttelyssä keväällä saimme esille töitämme. Sen jälkeen muutama työ on ollut Joutsan kirjastossa ja Käytävägalleriassa Korpilahdella esillä, kertoo Pihlajamäki.

Paremmin kuin akvarellitöistään, Pihlajamäki tunnetaan runoistaan. Hän on julkaissut useita runokirjoja, viimeisimmän alkuvuodesta. Tuottelias runoilija arveleekin kirjoittamisen aiheuttaneen monta hiljaista vuotta piirtämisen saralla.

Voimaa vuodenajoista -näyttelyn viimeinen esilläolopäivä on perjantai 29.9. Näyttely on avoinna kirjaston palveluaikoina.

Tarja Kuikka