Viljasadosta tulossa kohtuullisen hyvä odotuksiin nähden

Tämän vuoden viljasadosta arvioidaan tulevan vähintäänkin keskivertoinen kevään heikoista enteistä huolimatta. Keväällä peltotöihin päästiin Keski-Suomessa noin viikon – parin viiveellä, minkä lisäksi edelliskesän ennätyksellisen heikko sato aiheutti huolta maatalousyrittäjille.

ProAgria Keski-Suomen johtaja Vesa Laitisen mukaan puinnit ovat hyvässä vauhdissa. Keski-Suomessa puinnit ovat jotakuinkin puolivälissä elokuun kääntyessä syyskuuksi. Viljoja ovat jouduttaneet elokuun lämpimät, jopa helteiset säät.

– Sadosta on tulossa keskimääräinen, paikoitellen jopa vähän parempikin. Selkeästi päästään ainakin parempaan tulokseen kuin parina aikaisempana vuonna, arvioi Laitinen.

– Kuluneena kesänä kuuroluonteisia sateita on tullut suhteellisen hyvin ja oikeaan aikaan. Sinne mihin kuurot ovat sattuneet, tulos on vielä plussaa keskimääräisen päälle. Tämä voi näkyä isoinakin vaihteluina saman kunnan sisällä. Lämmön puutteesta sato ei jää kiinni. Keskimäärin lämpöolosuhteet ovat olleet suotuisat, joskin juhannuksen hellejakso saattoi vaikuttaa paikoitellen kuivuutena, hän jatkaa.

Laitisen mukaan viljat ovat vielä säästyneet lakoontumisilta. Rankkasateita ei ole sattunut Keski-Suomen pelloille.

– Nyt toivotaan poutaisia puintisäitä, pitkiä sadejaksoja ei kaivata. Jos viljat lakoontuvat, eikä niitä päästä puimaan ajallaan, verottaa se laatua sekä määrää, Laitinen muistuttaa.

Hänen mukaansa nurmesta on saatu Keski-Suomessa kaksi hyvää säilörehusatoa. Kosteutta on ollut kasvuun riittävästi. Kuivaheinästäkin Laitinen on kuullut viljelijöiltä myönteisiä kommentteja.

Suotuisa kasvukausi nostaa jossain määrin viljelijöiden tunnelmia, mutta Laitisen mukaan tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta se ei poista. Epävarmuutta aiheuttaa tuotantopanosten hinta tulevaisuudessa. Jos lannoitteiden ja muiden tuotantopanosten hinta säilyy nykyisellä tasolla, on tulevan kasvukauden suunnittelussa erityisiä haasteita. Myös kallis energia kurittaa maatiloja.

– Pidemmän aikavälin ongelmia ei tämän kesän hyvä sato ratkaise. Toivottavasti maatilojen kustannuskriisiin löytyy myös pitkän aikavälin ratkaisuja. Elintarviketuotanto on keskeisessä roolissa huoltovarmuuden säilyttämisessä ja huoltovarmuuden säilyminen on koko yhteiskunnalle tärkeää, täsmentää Laitinen.

MTK-Jou-Lun puheenjohtaja Jani Rantasen näkemys viljasadosta on hyvä, vähintäänkin keskivertoinen.

– Keväällä päällä ollut pelko heikosta sadosta toistamiseen ei onneksi näytä toteutuvan. Toki puinnit ovat nyt pahasti kesken ja korjuukelit vaikuttavat satoon vielä suuresti, mutta siltikin uskon tästä sadosta olosuhteisiin nähden kehkeytyvän kohtuuhyvän. Myös jyväkoko vaikuttaa kuulemani mukaan laadullisesti hyvältä, toteaa Rantanen.

Rantasen kanssa samoilla linjoilla on myös toinen joutsalainen maatalousyrittäjä Samuel Hölttä.

– Kyllä näyttäisi siltä, että tämän vuoden viljasadosta tulee ihan hyvä odotuksiin nähden. Ohra on puitu meillä jo kokonaan ja kauraa aloitellaan. Vaikka keväällä kylvöt päästiin tekemään myöhään, vastaavasti puinnit on aloitettu normaalia aiemmin. Viime kesä oli kaikkein surkein, joten kaikki on plussaa siihen nähden, summaa Hölttä.

Vaikka näkymät viljasadon suhteen näyttävät myönteisiltä, ei maataloudessa ole tällä hetkellä varaa jäädä henkseleitä paukuttamaan. Tuotantopanosten hinta on korkealla ja juuri tästä syystä jotkut tilat eivät uskaltaneet kylvää viljaa laisinkaan.

Viime viikolla apulannan myynti avattiin hetkeksi, ja lähtöhintana ollut 700 euroa kohosi vauhdilla tonniin. Myynti laitettiin uudemman kerran kiinni, eikä halpoja apulantoja juuri keltään enää löydy.

– On ihan mukava havaita, että kiinnostus kotimaisuutta kohtaan on kasvanut. Totta kai tuottajaa ilahduttaa, että kuluttaja on meidän paras kaveri. Mutta onhan tässä pelkona myös se seikka, että jos elintarvikkeiden hinnat nousevat, ruvetaan varmasti miettimään niitä halpoja vaihtoehtoja, tuumaa Rantanen.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Puinnit ovat Joutsan seutukunnalla hyvällä mallilla. Samuel Hölttä pääsi viime viikolla puimaan aurinkoisessa säässä.