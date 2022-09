Uusi Mielensäpahoittaja esitetään ulkoilmanäytöksenä Talomuseolla

Joutsan Kino järjestää ensi viikon perjantaina Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä -elokuvan ensi-illan ulkoilmanäytöksenä Joutsan Talomuseolla. Daniela Hakulisen ja Tuomas Kyrön käsikirjoittama ja Mika Kaurismäen ohjaama komedia on Mielensäpahoittaja-elokuvasarjan kolmas elokuva, ja sen pääosaa näyttelee jo edellisessä elokuvassa Mielensäpahoittajan roolissa nähty Heikki Kinnunen.

Ulkoilmanäytös järjestetään Joutsan Kinon vetäjän Eero Peltoniemen mukaan katsojien toiveiden pohjalta. Myös ensimmäinen, syksyllä 2014 ensi-iltaan tullut Mielensäpahoittaja näytettiin Talomuseolla, ja elokuvien ulkoilmanäytöksiä on Peltosen mukaan toivottu katsojien taholta myöhemminkin. Viime vuosina koronaviruspandemia on estänyt niiden järjestämisen, mutta nyt sellaiseen on vihdoin mahdollisuus.

– Ihmiset ovat odottaneet, että tällä lailla syksyllä näytetään joku tavallaan vähän kauden avausjuttuna, juhlitaan uutta elokuvakautta. Ja kun se meillä kuitenkin on mahdollista, kun meillä on elokuvateatteritoimintaa, ja toisaalta meillä on näin komea museon teatteritila, sanoo Peltoniemi.

Tänäkin vuonna Kino järjestää ulkoilmanäytöksen yhteistyössä Keski-Suomen elokuvakeskuksen kanssa. Esityslaitteisto tulee elokuvakeskukselta, ja on samanlainen laitteisto kuin Kinollakin Joutsan nuorisoseurantalolla.

– Se mahdollistaa hyvän laadun niin äänen kuin kuvan kannalta, täysipainoisen esityksen, sanoo Peltoniemi.

Elokuvan liput myydään paikan päällä ennen näytöstä, eikä niitä tarvitse Peltoniemen mukaan varata etukäteen. Peltoniemi uskoo lippuja varmasti riittävän, sillä myyntirajaksi on asetettu 300 lippua – saman verran kuin Talomuseon katetussa katsomossa on istumapaikkoja.

